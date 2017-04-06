Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании "Мир" рассказал о подробностях встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным 3 апреля в Санкт-Петербурге.

Так, в ходе переговоров он отметил, что белорусские молоко- и мясоперерабатывающие предприятия не являются конкурентами российским, поскольку рынок в этой стране свободен. А более низкие цены и более высокое качество «не повод для того, чтобы нас гнобить и не пускать на рынок». При это глава государства заявил, что переработка сельхозпродукции в Беларуси приведена в соответствие с мировыми стандартами. Это же, сказал он, подтверждает и то, что они ценятся в Европе. «А россияне начали тормозить», - сказал президент.

Кроме того, говоря о поставках через Беларусь в Россию санкционных товаров, Александр Лукашенко «показал, кто наживается на этой "санкционке"» и реэкспорте. По его словам, делают это «российские бандиты с большой дороги». «И я ему раскрыл карты. Мы договорились, что в ближайшее время предпримем систему мер для того, чтобы предупредить это», - заявил глава государства, объяснив давление на Беларусь тем, что члены российского правительства «владеют огромными латифундиями, тоже занимаются сельским хозяйством и, чтобы конкуренции было меньше, начинают гнобить белорусов».

Пообещав «отвечать на это адекватно», президент подчеркнул, что Беларусь даже не выбирает утвержденные объемы поставок мяса и молока в Россию.

Также стороны обсудили взаимодействие в промышленной сфере, в том числе необходимость развивать кооперацию между предприятиями. При этом Лукашенко выступил против более выгодных условий для КамАЗа в России по сравнению с белорусским МАЗом. По его мнению, необходимо «порядочно и честно» работать в условиях общего рынка, а «не то, что "вы отдайте нам это предприятие и забудьте про него"». «Ничего никому мы не собираемся отдавать», - сказал он.

Глава государства также отметил, что цена приватизации МАЗа известна, как и условия, «чтобы людей на улицу не выкидывали из этих предприятий и чтобы это предприятие модернизировалось и развивалось». Стороны решили подробно обсудить эти вопросы в ходе предстоящего заседания Высшего госсовета Союзного государства .

Также была договорено восстановить объемы поставки нефти в Беларусь. «То, что мы сегодня платим приличную цену за газ, это факт. Мы нашли развязки по этому вопросу, и Россия компенсирует нам это расхождение в нынешней цене и реальной цене за счет реэкспорта нефти», - заявил Лукашенко.

По его словам, после модернизации белорусских НПЗ выход светлых нефтепродуктов будет 95%. «Тогда вопрос по нефти отпадет сам по себе. Мы сможем с любого рынка покупать нефть, перерабатывать у себя и получать соответствующую прибыль. Это россияне тоже понимают», - подчеркнул президент.

Напомним, 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели долгожданную двухстороннюю встречу и закончили ее на невиданном в последнее время позитиве: все спорные вопросы решены, скоро в Беларусь пойдет российская нефть.

Немногим позже белорусский вице-премьер Владимир Семашко сообщил , что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти вплоть до 2024 года. А российская сторона заявила о том , что имеет все технические возможности для перекачки в Беларусь 24 млн тонн нефти в год.

Однако эксперты не спешат радоваться : похоже, пока ничего не решено, ничего не сделано и ситуация в белорусско-российских отношениях не изменилась ни на йоту.