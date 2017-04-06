Ученики второго класса одной из школ в американском городке Каюга месяц назад проходили диаграммы. Они опубликовали на платформе Google Docs форму-опросник и попросили своих друзей ее заполнить. И получили неожиданно бурный отлик.



North Vermillion Elementary School / buzzfeed.com

Вопросы в форме были такие: «Откуда ты?», «Ты фермер?», «Тебе нравятся покемоны?», «Какое твое любимое развлечение?» (варианты — «раскраски» или «настольные игры»), «Какое животное тебе больше нравится?» (выбор между «жирафом» и «зеброй»), «Какое блюдо тебе больше нравится?» («пицца» или «суп»).

Опрос получил вирусную популярность в Сети. Его принялись заполнять люди из Финляндии, Австралии, ЮАР и множества других стран. В Twitter разворачивались баталии между любителями пиццы и поклонниками супа.

Ученики, которые создали опрос не ожидали такого отклика. «Они шутили, что мы сломали интернет, — рассказала их учительница изданию Buzzfeed . — Каждый раз, когда я обновляла форму и она не работала [из-за избытка ответов], они кричали «Ах, мы сломали интернет опять!»"

В итоге в опросе принял участие 1 278 791 человек. Сейчас представители школы опубликовали полные результаты, которые удалось собрать. По итогам «исследования», 97% опрошенных не являются фермерами, 56% — предпочитают настольные игры раскраскам, 50,5% — любят покемонов, 96% — любят мороженое.

Предпочтения в блюдах распределились так: 993 тысячи человек выбрали пиццу, 285 тысяч — суп. Жирафа отметили 924 тысяч человек, а зебру — только 354 тысячи. Также школьники нанесли на карту города и страны, откуда им присылали ответы. Вот что получилось:



North Vermillion Elementary School / facebook.com

«Мы не ожидали такого отклика, но очень признательны», — написали представители школы.

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