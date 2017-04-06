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Школьники опубликовали наивный опрос в интернете - в нем поучаствовал миллион человек
Ученики второго класса одной из школ в американском городке Каюга месяц назад проходили диаграммы. Они опубликовали на платформе Google Docs форму-опросник и попросили своих друзей ее заполнить. И получили неожиданно бурный отлик.
Вопросы в форме были такие: «Откуда ты?», «Ты фермер?», «Тебе нравятся покемоны?», «Какое твое любимое развлечение?» (варианты — «раскраски» или «настольные игры»), «Какое животное тебе больше нравится?» (выбор между «жирафом» и «зеброй»), «Какое блюдо тебе больше нравится?» («пицца» или «суп»).
Опрос получил вирусную популярность в Сети. Его принялись заполнять люди из Финляндии, Австралии, ЮАР и множества других стран. В Twitter
Ученики, которые создали опрос не ожидали такого отклика. «Они шутили, что мы сломали интернет, — рассказала их учительница изданию
В итоге в опросе принял участие 1 278 791 человек. Сейчас представители школы
Предпочтения в блюдах распределились так: 993 тысячи человек выбрали пиццу, 285 тысяч — суп. Жирафа отметили 924 тысяч человек, а зебру — только 354 тысячи. Также школьники
«Мы не ожидали такого отклика, но очень признательны», —
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По итогам "исследования", 97% опрошенных не являются фермерами.
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