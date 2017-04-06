По версии следствия, по распоряжению генерального директора Владимира Шульги на предприятии "Ивацевичдрев" была организована коррупционная схема. Предприятие закупало импортное сырьё по завышенной стоимости через иностранные компании, зарегистрированные в Литве и Шотландии, которыми руководили сын Владимира Шульги и его близкая знакомая (предположительно, любовница). Они также задержаны.

Меланин из Китая по цене 750-800 долларов за тонну в итоге обходился ОАО "Ивацевичдрев" примерно вдвое дороже. По примерным подсчетам, ущерб предприятию составил более 200 тысяч евро.

Задержание генерального директора ОАО "Ивацевичдрев" Владимира Шульги и его сына телеканалу ОНТ прокомментировал официальный представитель КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин.

"В результате указанной деятельности предприятию нанесен ущерб в особо крупном размере не менее 220 тысяч долларов США. В настоящее время все фигуранты уголовного дела задержаны и помещены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело", — сообщил Побяржин.

Владимир Шульга руководил предприятием в Ивацевичах с 2012 года, а до этого занимал пост главы концерна "Беллесбумпром".

Комментарий официального представителя КГБ Беларуси Дмитрия Побяржина об уголовном деле против руководства ОАО "Ивацевичдрев" слушайте на радио Sputnik Беларусь.