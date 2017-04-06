За превышение лимитов на посылки из-за рубежа в белорусы в 2016 году заплатили пошлин на 1,2 млн долларов.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, превышение лимитов на посылки из-за границы в прошлом году принесло казне 2,4 млн рублей. За весь прошлый год в Беларусь пришло 12,7 млн посылок из-за рубежа, и при этом лишь 1% посылок, полученных физическими лицами, превысил лимит в 22 евро. Еще около 1,6% посылок было возвращено из-за того, что физические лица их принимать отказались.

Напомним, что 11 февраля 2016 года Александр Лукашенко подписал указ №40, согласно которому посылки для личного пользования из зарубежных интернет-магазинов для граждан страны будут облагаться пошлиной в случае, если они превышают сумму в 22 евро в месяц. Вес посылки по новым правилам должен составлять не более 10 килограммов. В случае превышение лимитов уплачивается пошлина в 30% с суммы превышения. Дополнительно необходимо заплатить таможенный сбор в размере 5 евро за совершение таможенных операций за каждую посылку.