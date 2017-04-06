|
Пошлина на посылки из-за рубежа пополнила бюджет на $1,2 млн долларов
За превышение лимитов на посылки из-за рубежа в белорусы в 2016 году заплатили пошлин на 1,2 млн долларов.
Как сообщает Государственный таможенный комитет, превышение лимитов на посылки из-за границы в прошлом году принесло казне 2,4 млн рублей. За весь прошлый год в Беларусь пришло 12,7 млн посылок из-за рубежа, и при этом лишь 1% посылок, полученных физическими лицами, превысил лимит в 22 евро. Еще около 1,6% посылок было возвращено из-за того, что физические лица их принимать отказались.
Напомним, что 11 февраля 2016 года Александр Лукашенко подписал указ №40,
«Новые правила ввели, чтобы изображать активную деятельность в борьбе с импортом и работу для защиты и помощи отечественным товаропроизводителям», –
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За превышение лимитов на посылки из-за рубежа в белорусы в 2016 году заплатили пошлин на 1,2 млн долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии