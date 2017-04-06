﻿ Каша продлевает жизнь: что мы знаем о быстрых углеводах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каша продлевает жизнь: что мы знаем о быстрых углеводах

07.04.2017 12:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Американские ученые недавно поделились открытием: ежедневное употребление каши продлевает жизнь. В своих симпатиях к каше недавно признался и российский лидер — каждое утро Владимир Путин начинает с гречневой, рисовой или пшенной каши. А вот популярную овсянку не жалует. Пройдите тест Sputnik — все ли мы знаем об этих ценных и необходимых нам ежедневно углеводах?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доказано, что те, кто начинают утро с каши, живут дольше, чем те, кто быстрых углеводов не жалует. Пройдите тест Sputnik и узнайте – все ли вы знаете о кашах и правильно...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Школьники опубликовали наивный опрос в интернете - в нем поучаствовал миллион человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика