Американские ученые недавно поделились открытием: ежедневное употребление каши продлевает жизнь. В своих симпатиях к каше недавно признался и российский лидер — каждое утро Владимир Путин начинает с гречневой, рисовой или пшенной каши . А вот популярную овсянку не жалует. Пройдите тест Sputnik — все ли мы знаем об этих ценных и необходимых нам ежедневно углеводах?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Каша продлевает жизнь: что мы знаем о быстрых углеводах Доказано, что те, кто начинают утро с каши, живут дольше, чем те, кто быстрых углеводов не жалует. Пройдите тест Sputnik и узнайте – все ли вы знаете о кашах и правильно...