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Каша продлевает жизнь: что мы знаем о быстрых углеводах
07.04.2017 12:16 — Разное | Sputnik Беларусь
Американские ученые недавно поделились открытием: ежедневное употребление каши продлевает жизнь. В своих симпатиях к каше недавно признался и российский лидер — каждое утро
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Доказано, что те, кто начинают утро с каши, живут дольше, чем те, кто быстрых углеводов не жалует. Пройдите тест Sputnik и узнайте – все ли вы знаете о кашах и правильно...
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