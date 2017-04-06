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Гаспарян об авиаударе по Сирии: никаких извинений от США не последует

07.04.2017 12:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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США в ночь на 8 апреля выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по правительственному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был осуществлен с эсминцев Porter и Ross в Восточной части Средиземного моря.

Атаке кораблей подверглись несколько сирийских военных объектов на территории авиабазы —взлетно-посадочные полосы, самолеты и вертолеты, а также заправочные станции. По последним данным, жертвами удара стали четыре человека, еще семеро получили ранения.

По версии Пентагона, ракетный удар стал ответом на якобы применение сирийскими войсками химического оружия в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Жертвами той атаки стали десятки мирных жителей.

Гаспарян об авиаударе по Сирии: никаких извинений от США не последует
© AFP/ KENA BETANCUR
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Какой будет реакция администрации Белого дома в том случае, если ставшее поводом для авиаудара применение химоружия сирийской армией так и не будет доказано? На этот вопрос радио Sputnik Беларусь ответил политический эксперт, историк, писатель, общественный деятель Армен Гаспарян.

"Никаких извинений не последует, как их не было в случае с Афганистаном, Сербией, Ираком, Ливией, Египтом, Сирией. Это абсолютно естественная позиция Соединенных Штатов — не признавать собственных преступлений и переводить разговор в Организацию Объединенных Наций на какие-то другие проблемы", — считает Гаспарян.

Политический эксперт считает, что произошедшее в Сирии не может быть квалифицировано иначе, чем "военное преступление". При этом, по словам Гаспаряна, авиаудары по аэродрому Шайрат — это только начало нового военного этапа в этой стране.

"Кроме того, это урок тем странам, которые заявляют, что не собираются выполнять волю и пожелания Соединенных Штатов. Мы видели, как по желанию Администрации можно разбомбить кого угодно и когда угодно, и при этом не нести за это никакой ответственности", — констатировал Гаспарян.

Комментарий политического эксперта, историка, общественного деятеля Армена Гаспаряна об американском авиаударе по сирийскому аэродрому слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Поводом для американского авиаудара по сирийскому аэродрому Шайат стало якобы применение химоружия сирийской армией; если этот факт не докажут, от США извинений и...

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