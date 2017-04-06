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Лукашенко о пользе ОДКБ: знания, оружие и противодействие новым угрозам

07.04.2017 12:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр — Sputnik. Современные знания, новейшее вооружение и возможность совместными усилиями реагировать на угрозы являются основными выгодами, которые получает Беларусь от участия в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

"Выгода в том, что мы получаем самые современные знания, прежде всего о нынешних войнах. Мы и сами здесь не отстаем, у нас развивается военная наука, но прежде всего и от Российской Федерации мы получаем эти знания. Тут у нас все военные действуют заодно: и министры, и генералы, да и мы с Президентом Путиным в теме всегда находимся", — сказал белорусский лидер.

Членство в ОДКБ придает стимул развитию белорусского ВПК, а также возможность приобретать новейшие виды вооружений.

"Если нам нужны, допустим, какие-то летательные аппараты, самолеты, бронетехника (мы модернизируем и свою технику, которая у нас есть), мы новейшее вооружение закупаем именно в России по внутрироссийским ценам. Это тоже очень важно — мы можем обеспечивать свою армию самыми современными видами вооружений", — подчеркнул глава Беларуси.

Но главное, по словам президента — ОДКБ позволяет государствам-членам, несмотря на существование двусторонних сложностей,  совместно реагировать на внешние угрозы. Тактика противостояния изменилась, соответственно совершенствоваться должна и тактика реагирования.

"Все-таки это способствует в том числе анализу ситуации в мире и выработке совместных действий. Вместе мы увидели опасность, допустим, кибератак (это самое опасное сегодня). Мы начинаем вести информационное противоборство, потому что нас атакуют постоянно информационно. Да и у нас проблем хватает, мы друг на друга порой наскакиваем в информационном поле, а это не что иное, как информационное противоборство, которое может привести к войне. То есть появились новые виды угроз, мы это вместе видим и вместе начинаем реагировать. Это тоже благодаря ОДКБ", — подчеркнул Лукашенко.

Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.

 
Теги: Минск
 
 
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Вопреки информационным наскокам друг на друга члены-участники ОДКБ могут сфокусироваться на внешних общих угрозах, и совместными усилиями им противостоять.

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