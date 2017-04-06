МИНСК, 7 апр — Sputnik. Минобороны РФ заявило о "крайне низкой" боевой эффективности американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



© Sputnik Максим Блинов МИД РФ: удар США крылатыми ракетами готовился заблаговременно

"Седьмого апреля в период с 3.42 до 3.56 по московскому времени из акватории Средиземного моря в районе о. Крит с двух эсминцев военно-морских сил США ("Росс" и "Портер") был нанесен массированный ракетный удар 59 крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе "Аш-Шайрат" (провинция Хомс)", — сказал он.

Данные о жертвах и разрушениях

По данным военного ведомства, только 23 ракеты с эсминцев ВМС США долетели до сирийской авиабазы Аш-Шайрат, где упали остальные 36 — неизвестно. "По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно", уточнил официальный представитель МО РФ.

В результате удара США по базе в Сирии уничтожен учебный корпус, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МИГ-23, а также радиолокационная станция.

Двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоговые ранения в ходе тушения пожаров.

Комментарии и оценка

В Минобороны называют очевидным тот факт, что удар американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе готовился задолго до сегодняшних событий. Об этом свидетельствует и тот факт, что удара боевики запрещенных в РФ террористических группировок ИГ и "Ан-Нусра" начали наступление на позиции сирийских войск сразу после нанесения ракетного США по сирийской авиабазе.

"Обращаю внимание, что сразу после нанесения массированного ракетного удара по сирийской авиабазе началось широкомасштабное наступление бандформирований "ИГИЛ" и "Джебхат ан-Нусры" на позиции сирийских войск", — сказал Конашенков.

По его словам, для подготовки такого удара необходимо провести большой комплекс мероприятий по разведке, планированию, подготовке полетных заданий и приведению ракет в полную готовность к пуску.

Как отметил Конашенков, "для любого специалиста понятно, что решение по нанесению ракетного удара по Сирии было принято в Вашингтоне задолго до событий в н.п. Хан-Шейхун, послуживших только формальным поводом, а демонстрация военной силы продиктована исключительно внутриполитическими причинами".

Российская сторона расценивает действия США как грубейшее нарушение меморандума о предотвращении инцидентов в САР, приостанавливает сотрудничество по нему.

(последует)