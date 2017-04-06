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Прямая трансляция брифинга Минобороны РФ по ракетному удару США (ЗАВЕРШЕНА)

07.04.2017 12:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ракетный удар по авиабазе Шайрат в Сирии был нанесен в ночь на пятницу. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что приказал нанести удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся многочисленными жертвами среди местного населения.

МИД РФ в пятницу утром выступил с заявлением, в котором сказано, что США пошли на демонстрацию силы в стране, которая борется с международным терроризмом. При этом во внешнеполитическом ведомстве отметили, что военная акция в США — попытка переключить внимание мировой общественности от ситуации в Мосуле, где растет гуманитарная катастрофа в том числе и от действий американской коалиции.

 
 
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Министерство обороны РФ проводит брифинг по ракетному удару США в Сирии. Смотрите на видео выступление представителей Минобороны.

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