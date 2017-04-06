Ракетный удар по авиабазе Шайрат в Сирии был нанесен в ночь на пятницу. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что приказал нанести удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся многочисленными жертвами среди местного населения.

МИД РФ в пятницу утром выступил с заявлением, в котором сказано, что США пошли на демонстрацию силы в стране, которая борется с международным терроризмом. При этом во внешнеполитическом ведомстве отметили, что военная акция в США — попытка переключить внимание мировой общественности от ситуации в Мосуле, где растет гуманитарная катастрофа в том числе и от действий американской коалиции.