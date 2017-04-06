Министерство связи и информатизации подготовило проект постановления, которое сделает строже правила «интернет-подписок» у операторов связи. Ответ ведомства на обращение опубликован на площадке « Удобный город ».





Напомним, сейчас у всех трех операторов активна система «интернет-подписок» — возможность через сторонний сайт в интернете подключить платную услугу за 20−30 копеек в день (около 4−6 рублей в месяц). Подписаться можно на знакомства, эротические видео, игры или кино.

Иногда пользователи жалуются, что на ссылки-«активаторы подписки» можно наткнуться случайно — ненароком кликнуть на баннер или ошибиться в написании адреса популярного сервиса.

В некоторых случаях рекламодатели прячут согласие на подписку под кнопку «смотреть» на видео или огромную «да». Условия услуги при этом также видны, но прописаны намного менее заметно. Находились и те, кто вообще не замечал каких-либо кнопок и узнавал о подписке после списания денег.



Обратите внимание на мелкий текст: «Нажатием кнопки вы осуществляете подписку <…> и подтверждаете свое ознакомление и согласие с условиями»

Пользователи «Удобного города» предложили обязать мобильных операторов внедрить SMS-подтверждение интернет-подписок. Сейчас абоненты получают SMS, но только после того, как услуга подключена. Под петицией подписалось более 300 человек.

Министерство связи и информатизации в своем ответе рассказало о проекте постановления «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета министров Республики Беларусь».

Документ предусматривает, что «предоставление дополнительных услуг электросвязи, включая платные, оформляется путем заключения дополнительного соглашения к договору в письменной форме либо путем совершения абонентом конклюдентных действий (явного проявления согласия. — Прим. TUT.BY), позволяющих достоверно установить его волеизъявление на предоставление ему таких услуг».

«Проект постановления прошел процедуру общественного обсуждения и в настоящее время находится на согласовании с заинтересованными», — пишет представитель ведомства.