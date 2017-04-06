Белорусские ученые должны получать больше, но за результат, заявил Александр Лукашенко сегодня на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки в НАН Беларуси, передает БЕЛТА .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По мнению Александра Лукашенко, «не следует давать деньги просто так», их надо заработать. Государство, по словам президента, готово финансировать науку в большем объеме, потому что «в основе экономического и социального развития Беларуси лежит инновационный путь».

При этом в оплате труда ученых не должно быть уравниловки. Александр Лукашенко уверен, что «ориентироваться нужно на то, чтобы платить больше, но за результат».

На совещании обсудили предложения по решению проблем, которые существуют в белорусской науке, в том числе, как улучшить кадровый потенциал.

Напомним, средняя зарплата бюджетников в феврале составила 569,4 рубля. Это на 7,9 рубля, или на 1,4%, больше, чем в январе.