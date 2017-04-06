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Президент - о зарплатах ученых: "Платить нужно больше, но за результат"
Белорусские ученые должны получать больше, но за результат, заявил Александр Лукашенко сегодня на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки в НАН Беларуси, передает
По мнению Александра Лукашенко, «не следует давать деньги просто так», их надо заработать. Государство, по словам президента, готово финансировать науку в большем объеме, потому что «в основе экономического и социального развития Беларуси лежит инновационный путь».
При этом в оплате труда ученых не должно быть уравниловки. Александр Лукашенко уверен, что «ориентироваться нужно на то, чтобы платить больше, но за результат».
На совещании обсудили предложения по решению проблем, которые существуют в белорусской науке, в том числе, как улучшить кадровый потенциал.
Напомним, средняя зарплата бюджетников в феврале
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По мнению Александра Лукашенко, ученым "не следует давать деньги просто так", их надо заработать.
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