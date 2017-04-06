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Гидромет: на выходных – прохладно, а в понедельник – опять +22°С

07.04.2017 13:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 апр – Sputnik. Прохладная погода сохранится в Беларуси в предстоящие выходные, возможны дожди и даже мокрый снег; тепло вернется в страну уже в понедельник – температура поднимется до +22°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет: на выходных – прохладно, а в понедельник – опять +22°С
© Pexels
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По информации синоптиков, в субботу 8 апреля по северной части Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, ночью температура составит от –2 до +4°С, днем – от +5 до +11°С.

В воскресенье 9 апреля давление повысится и будет уже без дождя, но ночью возможны заморозки до –3°С, днем столбики термометров покажут до +15°С.

В Гидромете также сообщили, что тепло наконец вернется в страну в понедельник: осадков не ожидается, а днем температура поднимется до +20°С, по юго-западу Беларуси – до +22°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Дожди, по информации Гидромета, прекратятся уже в воскресенье, а тепло из Европы начнет поступать в страну 10 апреля.

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