МИНСК, 7 апр – Sputnik. Прохладная погода сохранится в Беларуси в предстоящие выходные, возможны дожди и даже мокрый снег; тепло вернется в страну уже в понедельник – температура поднимется до +22°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, в субботу 8 апреля по северной части Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, ночью температура составит от –2 до +4°С, днем – от +5 до +11°С.

В воскресенье 9 апреля давление повысится и будет уже без дождя, но ночью возможны заморозки до –3°С, днем столбики термометров покажут до +15°С.

В Гидромете также сообщили, что тепло наконец вернется в страну в понедельник: осадков не ожидается, а днем температура поднимется до +20°С, по юго-западу Беларуси – до +22°С.