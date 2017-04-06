

Доски — обрезной продукт распилки дерева (бревна). Применяются в строительстве, отделке, мебельной промышленности и других сферах. Чтобы купить доски , следует определиться, в какой сфере предполагается их использовать.





Разновидности досок

Классификация определяется исходя из породы древесины, типоразмера и сортамента. Сорт дерева напрямую влияет на сферу применения материала.

Градация сортов по ГОСТу:

отборные (для судостроения и VIP-интерьера);

1 и 2 сорт (производство мебельных фасадов и отделка помещений);

3 сорт (строительство и изготовление элементов мебели);

4 сорт (черновая отделка, производство упаковочных материалов).

Виды пиломатериала, исходя из пропиленности кромок:

обрезная (кромки опилены перпендикулярно пластям);

односторонне-обрезная (с одной кромкой, опиленной перпендикулярно пластям);

необрезная (кромки не опилены или частично опилены).

Исходя из сферы применения:

террасная;

половая.

Как рассчитать количество досок в кубометре?





Прежде чем купить доски, узнайте, как правильно рассчитать их количество в 1 кубе. Куб — произведение длины, ширины и высоты. Размер доски указывается, к примеру, так: 25х150х6000, где 25 — высота (толщина), 150 — ширина, 6000 — длина. Указаны цифры в миллиметрах, которые нужно перевести в метры.

Рассмотрим на примере расчета количества материала с сечением 150х25 при длине в 6 метров. Сначала переводим все в метры и получаем 0,15х0,025. Теперь находим объем 1 доски, перемножив стороны: 0,15х0,025х6 = 0,0225 м3. Следующий шаг — определяем количество штук в 1 м3: 1 м3/0,025 = 44 шт.

Необрезная доска: сфера применения





Потребность купить доски необрезанного типа возникает, если к отделке или строительству нет высоких требований в плане эстетики. Используется в качестве пиломатериала для настилов, обрешетки крыш, черновых полов, т. к. это материал с необработанными боками.

Обрезная доска: как отличить от необрезной?





Обрезной тип производится из хвойных пород деревьев. Боковые края очищены от коры, отсутствует обзол — край выпилен из круглого бревна, не обрезан по краям. Активно применяется в строительстве.

Обрезная доска 2 сорта

Купить доски обрезные 2 сорта необходимо тем, кто занимается изготовлением мебели. В производстве пиломатериала второго сорта используют хвойные и лиственные породы деревьев: сосна, ель, кедр, лиственница и береза, осина, бук, дуб. Характерная особенность данного пиломатериала — одна необработанная рабочая поверхность. Срезается лишь верхняя кромка, по краям остается обзол.

Сфера применения террасной доски





Изготавливается пиломатериал из кедра и хвойных пород деревьев, обрабатывается таким образом, чтобы ходьба по ней не вызывала скольжения. Применяется для укладки пола на террасах, в беседках, вблизи бассейнов, на верандах и на других открытых пространствах. Существует два её вида: палубная (гладкая) и вельвет (рифленая). За гладкой легче ухаживать, а на рифленой никогда не поскользнешься (идеальна вблизи бассейнов).

Половая доска: выбираем и стелим





Это цельная доска с пазом с одного бока и гребнем — с другого. Такая конструкция позволяет легко крепить их друг с другом без применения гвоздей и клея. Дерево, из которого обычно производится пиломатериал, — ель, сосна и лиственница. Не менее качественны, но более дорогие — ясень, бук, дуб. Решение купить доски такого вида, как основы под другое напольное покрытие (ламинат, паркет, линолеум) или как финишное напольное покрытие из натурального материала априори правильное.

Существует 4 класса пиломатериала: «А», «В», «С» и «Экстра». Различаются классы по технологическому процессу производства, партии леса, степени влажности. Градация по классам осуществляется на основе внешнего вида — по количеству и размеру сучков.

При выборе помните, что дуб и лиственница, хоть и качественная древесина, но тяжела, неудобна в монтаже, требует тщательного подбора саморезов и гвоздей.

Сосновые, еловые и доски из ясеня — мягкие и легкие в монтаже, но менее долговечны, чем дуб и лиственница. Прежде чем купить доски для устройства пола, обратите внимание на их внешний вид — сучков не должно быть. Она должна быть идеально гладкой и сухой. Стелют её сверху на бетонную стяжку, когда окна и двери в помещении уже установлены. Между еловыми и сосновыми рекомендуем выбрать еловые.

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