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Реэкспорт польских яблок в РФ осуществляют российские бандиты - Лукашенко

07.04.2017 14:15 — Разное | Ежедневник  
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Реэкспорт польских яблок в РФ осуществляют российские бандиты - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил "российских бандитов" в реэкспорте санкционных продуктов в РФ под видом белорусских.

Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу "Мир", рассказывая о своей последней встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Я ему (Владимиру Путину - прим ред.) показал, кто наживается на этой санкционке (за что нам всегда говорят ”вот польские яблоки“, ”вот немецкое мясо или голландское“). Да Господь с вами, вы разберитесь, кто это везет и что в этой ситуации можем сделать мы. На территорию Беларуси можно завезти продукцию любого государства. Любого! Так это же делают не белорусы, как оказалось, а делают бандиты с большой дороги, российские бандиты. И я ему раскрыл карты. И мы в ближайшее время предпримем, мы договорились об этом, систему мер, для того чтобы предупредить это. Но только нас, говорю, не надо гнобить, если там у вас члены правительства владеют огромными латифундиями и тоже занимаются сельским хозяйством, а чтобы конкуренции было меньше, начинают гнобить белорусов. Это не получится, мы вынуждены будем отвечать на это адекватно", - заявил Александр Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил "российских бандитов" в реэкспорте санкционных продуктов в РФ под видом белорусских.

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