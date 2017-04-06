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Эксперт о пути развития ЕАЭС
07.04.2017 14:19 — Разное | Sputnik Беларусь
За последние месяцы, к сожалению, проявились проблемы внутри ЕАЭС, которые стали серьезно тормозить работу этой интеграционной организации. В их основе, прежде всего, неготовность стран-участниц признавать приоритет решений исполнительного органа ЕАЭС — Евразийской экономической комиссии. Все склонны делает ставку на развитие двусторонних отношений с Россией, не желая отдавать даже часть своего суверенитета наднациональным органам.
Нефтегазовый барьер на пути интеграции
Нефтегазовый спор между Москвой и Минском периодически вспыхивает с давних времен, он возник еще до формирования ЕАЭС.
© AFP/ Dmitry Lovetsky / POOL
Казалось, что с созданием этого интеграционного объединения спорные вопросы о цене на газ и объемах российских поставок нефти в Беларусь будут решаться быстрее и эффективнее.
Но выяснилось, что относительно определения цен на нефть у каждого свое видение. Так, Беларусь предложила установить цену нефти для поставок между странами-членами ЕАЭС не выше стоимости цены, рассчитанной на основе котировок международных ценовых агентств минус затраты на поставки нефти вне ЕАЭС и на экспортные пошлины.
Российское Минэнерго сразу выступило против, так как это означало бы регулирование цен. Тогда как в договоре ЕАЭС заложено, что цены на углеводороды должны быть основаны на рыночных принципах.
Казахстан также считает, что цены на нефть должны формироваться на основании рыночных механизмов и добросовестной конкуренции. Противоречия объяснимы — Россия и Казахстан нефть продают, а Беларусь покупает.
С самого начала Россия отказалась от возврата вывозной пошлины на нефть, из которой Беларусь на двух своих НПЗ производит нефтепродукты. И
нефтепродукты стали одной из крупнейших статей экспорта РБ.
Последние месяцы российско-белорусские отношения были серьезно осложнены спором о долге Минска за поставленный российский газ (хотя формально долг образовался не перед российским "Газпромом", а перед его белорусской дочерней компанией "Газпром трансгаз Беларусь").
Российская сторона считала, что Минск должен ориентироваться на двусторонние межправительственные соглашения между Россией и Беларусью (они не предусматривали автоматическую привязку цен на газ к сильно упавшим ценам на нефть).
Белорусская сторона настаивала на закрепленном в том числе и документах ЕАЭС принципе равнодоходности цен на газ.
© Sputnik/ Сергей Пушкин, Михаил Луханин
Посол России в Республике Беларусь Александр Суриков о нефтегазовом вопросе
После встречи президентов РФ и РБ Владимира Путина и Александра Лукашенко было официально заявлено, что разногласия между сторонами преодолены.
РБ погасит долг в размере 720 миллионов долларов перед "Газпром трансгаз Беларусь", российская сторона возобновит в полном объеме поставки нефти в Беларусь, в 2018 году к цене на газ будет применяться скидка. Газовые соглашения будут действовать на протяжении трех лет.
Важно, что стороны подтвердили свое намерение запустить в рамках ЕАЭС в 2024 году единый рынок газа. Хотя 31 мая 2016 года члены Высшего Евразийского экономического совета утвердили концепцию формирования Общего рынка газа ЕАЭС к 2025 году. То есть Москва и Минск хотят ускорить формирование единого рынка газа ЕАЭС на год. Удастся ли это сделать? Пока четкого ответа нет.
Среди препятствий самое существенное, пожалуй, следующее — в настоящий момент цены на газ устанавливаются в соответствии с положениями межправительственных соглашений. Возникает вопрос: можно ли сохранить предусмотренный в межправительственных соглашениях механизм ценообразования?
Этот вопрос касается не только российско-белорусских отношений, но и отношений с Казахстаном, Арменией и Киргизией. Если Общий рынок газа к 2024 году будет создан, контроль за ценообразованием на нем полностью будет функцией ЕЭК, а не национальных правительств стран-участниц.
Будет ли расширяться ЕАЭС?
Давно известно, что любые интеграционные объединения устойчивы, если число потребителей внутри такого объединения составляет не менее 300 миллионов человек. Пока ЕАЭС не дотягивает до этой цифры.
© Sputnik/ Сергей Пушкин, Михаил Луханин
Посол России в Республике Беларусь Александр Суриков о Евразийском Союзе
Непонятны перспективы присоединения к ЕАЭС Таджикистана, хотя Душанбе был членом ЕврАзЭС — предтечи нынешнего экономического союза. Официальный Душанбе называет целый ряд проблем, которые мешают присоединению:
Как следствие, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и президент Молдовы Игорь Додон подписали 3 апреля меморандум о сотрудничестве.
Додон подчеркнул, что меморандум не противоречит подписанным ранее Кишиневом соглашениям с ЕС и позволит обеспечить баланс в отношениях с западными партнерами.
Но сразу же последовала реакция молдавского премьера Павла Филипа: без ратификации парламентом РМ подписанный президентом меморандум — "просто бумага, не имеющая юридической ценности". Так что говорить о возможном активном сотрудничестве между ЕАЭС и Молдовой пока тоже не приходится.
Есть ли возможность активизировать интеграционные процессы в ЕАЭС? Безусловно, есть, но при одном крайне важном условии — все страны-участницы ЕАЭС должны реально отнести вопросы интеграции внутри этого объединения к своим экономическим и политическим приоритетам.
Иначе, к сожалению, ЕАЭС окажется в перманентом кризисе.
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Политэксперт Иннокентий Адясов специально для Sputnik рассуждает о нефтегазовых барьерах и будущем ЕАЭС.
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