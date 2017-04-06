Ракетный удар по военной базе Шайрат в сирийской провинции Хомс был нанесен в ночь на пятницу . По информации США, именно с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся большим количеством жертв.



Пресс-служба Минобороны РФ Минобороны РФ: только 23 ракеты из 59 долетели до сирийской авиабазы

Трамп в своем обращении к народу заявил, что все предыдущие попытки повлиять на президента Сирии Башара Асада, длившиеся годами, провалились.

"Эта мера (ракетный удар по авиабазе — Sputnik) — в жизненно важных интересах национальной безопасности США: сдерживать и останавливать распространение смертельного химического оружия", — сказал президент США.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.