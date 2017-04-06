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Трамп: ракетный удар был жизненно важен в интересах нацбезопасности
07.04.2017 14:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Ракетный удар по военной базе Шайрат в сирийской провинции Хомс
Пресс-служба Минобороны РФ
Трамп в своем обращении к народу заявил, что все предыдущие попытки повлиять на президента Сирии Башара Асада, длившиеся годами, провалились.
"Эта мера (ракетный удар по авиабазе — Sputnik) — в жизненно важных интересах национальной безопасности США: сдерживать и останавливать распространение смертельного химического оружия", — сказал президент США.
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.
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