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Трамп: ракетный удар был жизненно важен в интересах нацбезопасности

07.04.2017 14:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ракетный удар по военной базе Шайрат в сирийской провинции Хомс был нанесен в ночь на пятницу. По информации США, именно с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся большим количеством жертв.

Трамп: ракетный удар был жизненно важен в интересах нацбезопасности
Пресс-служба Минобороны РФ
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Трамп в своем обращении к народу заявил, что все предыдущие попытки повлиять на президента Сирии Башара Асада, длившиеся годами, провалились.

"Эта мера (ракетный удар по авиабазе — Sputnik) — в жизненно важных интересах национальной безопасности США: сдерживать и останавливать распространение смертельного химического оружия", — сказал президент США.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

 
 
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Президент США Дональд Трамп в пятницу утром подтвердил, что приказал нанести ракетный удар по сирийской авиабазе. Смотрите на видео обращение главы государства к...

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