Если у вас есть проблемы, неразрешимые в рамках действующей политико-экономической системы, вы должны либо сменить систему, либо вынести эти проблемы за ее пределы. Если при этом у вас есть враг, с которым вам на одной планете тесно — проблемы надо выносить во враждебную систему.



© Sputnik/ Станислав Андросик, Валентин Филимонов Кизима: в Европе люди теряют ориентиры и обращаются к правым политикам

В сегодняшнем мире для Запада врагом является Россия. Не потому, что она другая (датчане от греков отличаются сильнее, чем русские от немцев). Просто погруженный в системный кризис Запад уже два десятилетия пытается за счет России получить ресурсы для продления жизни существующей глобальной системы и для временного преодоления наиболее острых кризисных явлений. Запад пытается повторить тот же фокус, который во второй половине 80-х и начале 90-х годов прошлого века удался ему с Советским Союзом.

Чем острее ощущается кризис на Западе, чем ближе его структуры к распаду, чем сильнее ощущается ресурсный голод, тем актуальнее становится быстрое решение вопроса в свою пользу. И тем агрессивнее становится западная политика.

Наступления чередуются с отступлениями. Иногда Запад даже временно переходит в глухую оборону. Но общий тренд не меняется.



© Sputnik/ Станислав Андросик, Валентин Филимонов Потапейко: правые европейские партии отстаивают национальные интересы

Выступающие за реформирование самой западной системы националисты (в США — изоляционисты) пока не смогли полностью перехватить рычаги управления у глобалистов. Внутренний раскол и угроза в ближайшем будущем утратить определяющее влияние на формирование политики даже усилили агрессивность последних. Времени у них мало, и необходимо бросить все ресурсы на скорейшее достижение цели.

Военно-политические, дипломатические и информационные наступления всегда проводятся комплексно. В связи с этим целесообразно рассматривать попытки организации уличных выступлений в Москве и Минске, теракты в России, ракетный удар по Сирии и принятие Европарламентом очередной антироссийской и антибелорусской резолюции как звенья одной цепи. Каждое из этих действий было призвано усилить эффект остальных.

Фотолента "Работает ОМОН: День Воли в Минске закончился брутально">>

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Минска" title="ОМОН оттеснил собравшихся на несанкционированный митинг в центре Минска" class=""> © Sputnik / Виктор Толочко ОМОН оттеснил собравшихся на несанкционированный митинг в центре Минска

Уличные выступления должны были продемонстрировать наличие сильной альтернативы действующей власти. Теракты — показать, что власть не контролирует ситуацию в стране и вызвать раскол в обществе. Удары по Сирии — понизить международный авторитет России, отвлечь ее внимание на внешние проблемы. Ну а резолюция Европараламента должна показать российской и белорусской оппозиции, что она находится в фокусе внимания Запада, что ее поддерживают, а, в идеале, еще и парализовать действия властей по защите конституционного строя.



© Sputnik Михаил Климентьев Путин перечислил главные угрозы безопасности странам СНГ

Если убрать из резолюции время и место событий, то мы получим полную кальку западных требований, выдвигавшихся в конце 2013 — начале 2014 года Януковичу. Здесь и защита "права на свободное волеизъявление". Здесь и требование выпустить всех задержанных. И, главное, запрет в дальнейшем применять силу к "мирным манифестантам", что бы последние ни делали.

В общем, Запад пытается ослабить позиции России на внешней арене, унизить ее руководство. На этом фоне стимулирует вялые протестные настроения внутри страны. Дополнительно старается достаточно серьезно раскачать Беларусь, как ближайшего союзника Москвы, в том числе и путем заброски на ее территорию вооруженных украинских боевиков-провокаторов. Как в свое время на киевский майдан прибывали грузинские снайперы.

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Следующая задача будет — парализовать, хотя бы временно действия власти и дать потенциальному майдану нарастить массу, собрав на улицах столиц побольше "пушечного мяса" из числа недовольных чем угодно. Затем "мирные" манифестации быстро переходят в режим силовой атаки на власть. Саму власть Запад будет пытаться до последнего момента сдерживать иллюзией переговоров. На конечном отрезке появляются трупы, власть объявляется "преступным режимом, утратившим легитимность", оппозиция признается в качестве законного представителя "восставшего народа".

При этом мы должны понимать, что это не злая воля отдельных нехороших политиков или неких центров влияния о которых любят порассуждать сторонники теории заговора. Это — единственно возможная политика Запада в текущей его конфигурации.

Судя по давлению, которое глобалисты оказали на администрацию Трампа, а также по тому, насколько рьяно они нарушают собственные законы в европейских государствах, пытаясь не отдать власть в ЕС националистам, призрак гражданской войны внутри ЕС и США их не пугает. Наоборот, они пытаются пугать этим призраком своих оппонентов, заставляя тех отступать.

Сохранение системы, которую защищают глобалисты, предполагает в качестве обязательного условия разрушение как систем России, Китая и складывающихся евразийских интеграционных структур (не одного только ЕАЭС). Путей развития кризиса четыре:

Глобалисты все же окончательно утратят власть и более адекватные политики займутся внутренним реформированием Запада, надолго свернув внешнеполитическую активность. Глобалистам удастся достичь своих целей в отношении России и Китая. Тогда они смогут еще лет на десять-пятнадцать продлить агонию системы, а потом мир сорвется в хаос. Непримиримые противоречия между глобалистами и националистами толкнут Запад в пучину гражданских войн, включая войны между членами ЕС. Ставка глобалистов на безудержное повышение ставок в международной политике приведет к горячему конфликту между Западом и Востоком (Россия, Китая и союзники), который быстро перерастет в Третью мировую ядерную войну.

При этом развилка, до которой на Западе возможна мирная смена власти и переход к внутреннему реформированию, нами уже почти пройдена. Мы её проходим в данный момент. После этого останется выбор одного из трех плохих вариантов.

Поэтому, не оставляя до последнего момента борьбу за мирный, дипломатический, политический путь выхода из глобального системного кризиса, мы должны понимать, что на деле уже давно находимся в состоянии войны. Только ее горячая стадия отложена.

А на войне супостат внутренний не только ничем не лучше, но значительно хуже супостата внешнего. Снаружи нападает враг, а внутри сидит предатель. Поэтому приверженность мирному пути решения внутренних проблем не должна отменять силы закона. Особенно по отношению к вольным или невольным (по подлости или по глупости) предателям.

Европе-то нужен майдан у нас, а нам он не нужен — даже в Европе.

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