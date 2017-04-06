МИНСК, 7 апр – Sputnik. Вторая партия российских военных вертолетов Ми-8 МТВ-5, приобретенных Беларусью в рамках Государственной программы вооружения на 2016-2020 годы, поступила в республику, сообщили Sputnik в пятницу в Министерстве обороны.



© Фото: Russian Helicopters Россия досрочно поставит Беларуси военные вертолеты Ми-8МТВ-5

Шесть новых вертолетов Ми-8 МТВ-5 прибыли в войсковую часть 06752 в Мачулищах.

"Вертолеты являются второй партией контракта, который был подписан представителями холдинга "Вертолеты России" в ходе международного военно-технического форума "Армия-2015", – сказали в Минобороны.

Там также сообщили, что летно-технический состав уже прошел переподготовку в России для эксплуатации данного типа машин. "Ввод в строй еще шести новейших образцов авиационной техники позволит повысить уровень боевой подготовки вертолетчиков и увеличить боевые возможности авиабазы по охране воздушных рубежей", – уточнили в ведомстве.

Ранее в АО "Вертолеты России" заявили, что готовы поставить в Беларусь заключительную партию Ми-8 МТВ-5 досрочно – до мая текущего года. Первые шесть вертолетов прибыли в республику 28 ноября 2016 года.