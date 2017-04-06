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Вторая партия купленных в РФ военных вертолетов прибыла в Беларусь
07.04.2017 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 апр – Sputnik. Вторая партия российских военных вертолетов Ми-8 МТВ-5, приобретенных Беларусью в рамках Государственной программы вооружения на 2016-2020 годы, поступила в республику, сообщили Sputnik в пятницу в Министерстве обороны.
© Фото: Russian Helicopters
Шесть новых вертолетов Ми-8 МТВ-5 прибыли в войсковую часть 06752 в Мачулищах.
"Вертолеты являются второй партией контракта, который был подписан представителями холдинга "Вертолеты России" в ходе международного военно-технического форума "Армия-2015", – сказали в Минобороны.
Там также сообщили, что летно-технический состав уже прошел переподготовку в России для эксплуатации данного типа машин. "Ввод в строй еще шести новейших образцов авиационной техники позволит повысить уровень боевой подготовки вертолетчиков и увеличить боевые возможности авиабазы по охране воздушных рубежей", – уточнили в ведомстве.
Ранее в АО "Вертолеты России" заявили, что готовы поставить в Беларусь заключительную партию Ми-8 МТВ-5 досрочно – до мая текущего года. Первые шесть вертолетов прибыли в республику 28 ноября 2016 года.
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Новые машины для белорусских вооруженных сил приземлились в пятницу на аэродроме в Мачулищах.
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