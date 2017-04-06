



Президент Беларуси высказал недоумение относительно блокировки в Россию белорусского молока, так как рынку там еще на хватает 3 млн тонн.

"В Российской Федерации сегодня дефицит молочных продуктов: молока – 7 млн тонн. Мы поставляем туда 4 млн тонн. 3 млн – еще свободный рынок не закрывается, а надо закрывать, чтобы цены не плясали и не поднимались. И я прямо Путину сказал: ”Ну зачем вы блокируете поставки белорусской продукции на российский рынок?“ То же самое и по мясным продуктам происходит. Мы создаем конкуренцию вашим предприятиям? Практически нет, потому что рынок свободный. То, что у нас цены ниже и качество выше, но это не повод для того, чтобы нас гнобить и не пускать на рынок", – заявил президент Беларуси в интервью телеканалу "Мир".

"Надо работать в России, производить продукцию, чтобы она была чиста от нитратов, допустим, надо эту продукцию перерабатывать на современных молоко- и мясоперерабатывающих предприятиях и так далее, тогда на рынок будут попадать нормальные по качеству продукты. Ну и цены. Ребята, это не тот случай, когда можно наживаться на кошельках или карманах россиян. Ведь наша продукция – это не столько премиум-класса продукция, а это для обычных людей в обычных магазинах. Хотя мы и премиум производим, но в основном поставляем в Российскую Федерацию на рынок, на это есть большой спрос для обычных людей: для среднего класса, как у вас принято говорить, для рабочих, крестьян. И они любят эту продукцию", – уверен президент.

По поводу белорусских молокоперерабатывающих предприятий, которые сегодня проверяет "Россельхознадзор", Александр Лукашенко заявил, что не боится этого.

"Мы открыты, приезжайте и проверяйте, чего нам прятать, потому что мы молокоперерабатывающую и мясную промышленность, в общем, переработку сельхозпродукции привели в соответствие с мировыми стандартами. Для нас открылся европейский рынок, они приехали и проверили, говорят: ”Да Господь с вами, мы не ожидали, что у вас такой уровень“. Мы поставляем в Европу, а те же тщательнейшим образом подходят к отбору этой продукции. Мы туда поставляем, а россияне начали тормозить", – удивился президент.