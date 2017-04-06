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Слуцкий: Успешный сезон в чемпионшипе может быть полезнее, чем все трофеи, завоеванные в России

07.04.2017 14:49 — Разное | Tut.by  
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Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выразил готовность возглавить клуб английской премьер-лиги (АПЛ) или чемпионшипа (второй по силе футбольной лиги Англии). Его слова приводит The Telegraph.


Леонид Слуцкий. Фото: Советский спорт

— Я готов приступить к работе в АПЛ или чемпионшипе. Для меня это долгосрочный проект. Хочу работать здесь на протяжении долгого времени, так же, как это было в России. Я понимаю английских людей и английский футбол, но гораздо важнее получить опыт изнутри, чем извне, — заявил Леонид Слуцкий.

Он добавил, что один успешный сезон в чемпионшипе может быть полезнее, чем все трофеи, завоеванные им в период работы в России. 45-летний специалист выразил готовность «играть по английским правилам».

В начале марта появилась информация, что санкт-петербургский «Зенит» намерен предложить Слуцкому возглавить команду грядущим летом. Также сообщалось, что российский тренер может получить работу в системе лондонского «Челси».

Последним местом работы Слуцкого был ЦСКА. Он проработал в армейском клубе на протяжении семи лет и ушел в отставку в декабре 2016 года. Ему на смену пришел белорусский специалист Виктор Гончаренко.

 
 
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Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выразил готовность возглавить клуб английской премьер-лиги (АПЛ) или чемпионшипа (второй по...

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