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В Беларуси вводят новые пенсионные удостоверения

07.04.2017 14:53 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси вводят новые пенсионные удостоверения. Это предусмотрено постановлением Совмина от 6 апреля № 255. Этим документом утверждены формы пенсионного удостоверения и пенсионного удостоверения тем белорусам, которые получают пенсию за особые заслуги перед страной.


Фото: Reuters

Старые пенсионные удостоверения будут считаться действительными, они не подлежат обмену на новые.

Обеспечить выдачу пенсионных удостоверений по новым формам после использования бланков пенсионных удостоверений старого образца поручили Минтруда. Ведомству также нужно организовать изготовление в необходимом количестве пенсионных удостоверений по утвержденным формам за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на эти цели. Кроме того, Минтруда поручили в течение двух месяцев привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

Изменения вступают в силу после его официального опубликования.

 
 
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Старые пенсионные удостоверения будут считаться действительными, они не подлежат обмену на новые.

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