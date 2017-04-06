



Александр Лукашенко убежден, что белорусским ученым "не следует давать деньги просто", а платить только за результат.

Вопрос оплаты труда белорусских ученых был затронут в ходе совещания у президента. Тут глава государства высказал свою принципиальную позицию по данному вопросу.

По мнению Александра Лукашенко, ученым "не следует давать деньги просто так", их надо заработать. При этом президент подчеркнул, что государство готово финансировать науку даже в большем объеме, чем это происходит сейчас, поскольку в основе экономического и социального развития Беларуси лежит инновационный путь. Однако просто тратить деньги государство не намерено.

Как заявил Александр Лукашенко, "ориентироваться нужно на то, чтобы платить больше, но за результат". Между тем президент отметил, что в вопросе оплаты труда ученых не должно быть никакой уравниловки.