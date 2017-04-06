В ночь с 6 на 7 апреля американские войска нанесли удар 50 крылатыми ракетами Tomahawk по территории авиабазы «Шайрат» сирийских правительственных сил в районе города Хомс. Чем опасны эти ракеты и почему с ними трудно справиться системе ПВО, читайте на 42.TUT.BY.

Небесный терминатор

Принятая на вооружение в 1983 году ракета Tomahawk оснащена надежной рельефометрической системой наведения Terrain Contour Matching, которую практически невозможно обмануть. Ракете не нужно постоянное наведение со спутника или от удаленного оператора — она полностью автономна в полете. Поэтому Tomahawk невозможно обмануть ложными сигналами.



Фото: militaryarms.ru

Для коррекции курса Tomahawk использует информацию о неровности рельефа, поэтому сбить с толку ракету, можно только изменив рельеф, то есть невозможно.

Для большей точности наведения ракету снабдили оптико-электронной системой наведения DSMAC. Благодаря ей ракета напоминает настоящего робота-убийцу из будущего: при подлете к цели она постоянно сканирует местность, сверяя изображение цели с заложенным в ее память.



Фото: militaryarms.ru

Еще точнее наносит удары по цели ракета модификации RGM/UGM-109E Tactical Tomahawk. Она оборудована двухсторонней системой спутниковой связи UHF, позволяющей перенацеливать ракету прямо в полете. Установленная на ракете телекамера позволяет оценить состояние цели в реальном времени и принять решение по продолжению атаки или удару по другому объекту.

Трудная цель для ПВО

Ракета Tomahawk летит к цели на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, что делает ее невидимой для наземных РЛС. Гладкая, обтекаемая форма Tomahawk без каких-либо радиоконтрастных деталей и подвесных элементов также увеличивает скрытность ракеты.



Фото: NBC News

Засечь ракету можно, только зная вероятные маршруты ее подлета, обнаружить Tomahawk сверху на фоне земли тоже непросто. Для наглядности вспомним пример войны в Югославии, когда ВМС США и Великобритании выпустили по объектам на территории СРЮ около 700 Tomahawk.

По сербским источникам, было сбито не боле 45 ракет. Даже если верить им, то 5% сбитых ракет — это совсем немного. Одну из ракет на свой счет записал пилот истребителя МиГ-21: ему удалось увидеть летящий Tomahawk, сблизиться с ним и расстрелять из пушки.

Противостоять невозможно

Даже одиночная ракета Tomahawk, как мы уже говорили, представляет собой трудную цель. Но какая ПВО сможет отразить массированный налет?

Если, например, только один эсминец Arleigh Burke несет до 56 таких ракет, всего у американцев 61 такой корабль, подводная лодка типа Ohio может нести до 154 Tomahawk, всего у американцев 18 таких лодок.



Фото: Изображение Youtube

Получается только 10 эсминцев могут выпустить 560 ракет, перехватить их все не сможет даже самая современная система ПВО.

Кстати, по Сирии удары наносили эсминцы класса Arleigh Burke USS Ross и USS Porter. Корабельная модификация Tomahawk имеет дальность полета 1600 -2500 км в зависимости от модификации, а масса боевой части ракеты может достигать 465 кг.

В январе этого года были проведены испытания новой модификации Tomahawk — Block IV, подтвердившие способность ракеты поражать подвижные цели. Стрельбы проводились с борта эсминца USS Pinckney типа Arleigh Burke на испытательном полигоне у берегов Калифорнии.

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