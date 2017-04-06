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Ракетный удар США по авиабазе сирийских ВВС в инфографике

07.04.2017 15:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ВВС США выпустили из акватории Средиземного моря 59 крылатых ракет Tomahawk по базе в районе Хомса, откуда, как считают в США, могли быть организованы атаки с использованием химоружия.

 
 
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7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, с которой якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

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