Подробности оглашения приговора по резонансному уголовному делу на радио Sputnik Беларусь рассказала корреспондент информационного агентства Sputnik Тамара Беляева, которая присутствовала в зале суда.

Рассмотрение уголовного дела в Мингорсуде началось 13 февраля и проходило за закрытыми дверями, но огласить приговор суд решил в открытом режиме, сказала корреспондент.

"Суд постановил зачесть в срок отбывания наказания и период нахождения обвиняемого под стражей. Приговор неокончательный и он может быть обжалован в течение 10 суток", — рассказала Беляева.

Корреспондент сообщила, что на оглашении приговора присутствовали родители обвиняемого и потерпевшая, ее дочь, а также коллеги — преподаватели из гимназии №74 Минска.

"Адвокат обвиняемого не сказал, будут ли они обжаловать приговор, но заявил, что судебное решение жестокое, несправедливое и незаконное. При этом адвокат потерпевшей учительницы, которой было нанесено 15 ударов острым предметом, сказала, что назначенное наказание — это минимальный срок по данной статье", — сказала Беляева.

Корреспондент уточнила, что максимальный срок по статье, по которой ученику гимназии было предъявлено обвинение, составляет 15 лет лишения свободы.

"Сама потерпевшая после оглашения приговора заявила, что она не просила для своего обидчика строгого наказания, в ходе процесса она просила суд о милосердии", — подчеркнула корреспондент.

Как ранее сообщал Sputnik, нападение на преподавателя столичной гимназии №74 произошло 23 мая прошлого года. Ученик нанес учительнице 15 ножевых ранений и два удара тупым предметом.

Следствие установило, что в момент нападения юноша осознавал характер своего поступка. Молодой человек признался, что мстил учительнице русского языка и литературы за необъективную оценку.

Комментарий корреспондента Sputnik Тамары Беляевой о вынесении приговора гимназисту за нападение на учительницу слушайте на радио Sputnik Беларусь.