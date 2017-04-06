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российские военные показали последствия удара по сирийской авиабазе
Телеканал Минобороны России «Звезда»
Всего по базе было выпущено порядка 59 ракет, которые, по
Ракетные удары наносили эсминцы класса Arleigh Burke USS Ross и USS Porter, каждый из которых может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk.
Корабельная модификация Tomahawk имеет дальность полета 1600 — 2500 км в зависимости от модификации, а масса боевой части ракеты может достигать 465 кг.
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Были уничтожены шесть сирийских самолетов МиГ-23, склад материально-технического имущества, столовая и учебный корпус.
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