Телеканал Минобороны России «Звезда» опубликовал видео с последствиями ракетных ударов США по сирийской правительственной авиабазе Шайрат в провинции Хомс.

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Всего по базе было выпущено порядка 59 ракет, которые, по данным Минобороны России, уничтожили шесть сирийских самолетов МиГ-23, склад материально-технического имущества, столовая и учебный корпус, а также радиолокационную станцию.

Ракетные удары наносили эсминцы класса Arleigh Burke USS Ross и USS Porter, каждый из которых может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk.

Корабельная модификация Tomahawk имеет дальность полета 1600 — 2500 км в зависимости от модификации, а масса боевой части ракеты может достигать 465 кг.