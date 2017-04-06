Постановлением Совета министров от 6 апреля 2017 года №255 утверждены формы пенсионного удостоверения и пенсионного удостоверения лица, которому установлена пенсия за особые заслуги перед Республикой Беларусь.

Пенсионные удостоверения, выданные до вступления в силу настоящего постановления, являются действительными и не подлежат обмену на удостоверения, формы которых утверждены настоящим постановлением.

Министерству труда и социальной защиты поручено обеспечить выдачу пенсионных удостоверений по новым формам после использования бланков пенсионных удостоверений образца, установленного до вступления в силу настоящего постановления.

Министерству также необходимо организовать изготовление в необходимом количестве пенсионных удостоверений по утвержденным формам за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на эти цели, а также в двухмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

Документ принят в соответствии с Законом от 17 апреля 1992 года ”О пенсионном обеспечении“ и вступает в силу после его официального опубликования.