Предстоящие выходные в Минске будут не очень теплыми, зато обойдется без дождей и снега. Надевайте свои пальто, не забывайте улыбнуться — и проводите хороший уикэнд вместе с событиями из регулярной афиши Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко "Диктаторы" рассказали, как подготовиться к Тотальному диктанту

Тотальный диктант

Отдых — это не только валяться на диване или сидеть в кинотеатре, но и устраивать зарядку для своего ума. Лучшее решение в данном случае — поучаствовать в "Тотальном диктанте". Надеемся, вы уже успели на него записаться, ведь места улетали буквально как горячие пирожки.

Диктант — еще и способ быть ближе к миру. Так, в 2016 году акция прошла в 734 городах в 69 странах мира, ее участниками стали более 146 тысяч человек. Цифры этого года наверняка будут более впечатляющими.

Подробности о времени и месте проведения "Тотального диктанта" в Минске — в сюжете Sputnik >>

Фестиваль в честь легендарного мэра

Уже несколько лет весной и летом в Верхнем городе проходят фестивали — прямо на улице Зыбицкой. Сезон-2017 откроют уже в ближайшую субботу мероприятием под названием Karol Jan, которое посвящено легендарному столичному градоначальнику Каролю Яну Чапскому.

Пройдет фестиваль с 15:00 и до самого вечера — играть будут и легендарные песни "Песняров", и музыку на цимбалах, и техно. Специальными гостями фестиваля выступит группа Akute.



© Sputnik / Марина Серебрякова Уличный музыкант: играю на улице и ращу сына

Вечеринка "Молодость"

В столичном баре "Хулиган" вечером в субботу будет играть московский гость — бывший музыкальный редактор журнала "Афиша" Тагир Вагапов. На вечеринки с его музыкой ходят и в Екатеринбурге, и в Лондоне — и все остаются довольными.

Обещают здесь и резидента берлинских клубов Raketka, а также борисовского музыканта bud|zko.

Начнется вечеринка 8 апреля в 23:00, вход бесплатный, но строго для тех, кто старше 21 года.

Гараж-сэйл #3

На очередной барахолке сконцентрируются на женской и детской одежде — принести их сюда может каждый, чтобы обменять или продать по бросовой цене. Средняя цена вещей здесь — до 30 рублей.

Войти на гараж-сэйл 9 апреля можно бесплатно, он пройдет в "семейном дворике" по адресу проспект Победителей, 27. Начало — 11:30.

Спектакль "Это все она"

Современная постановка пройдет вечером в Республиканском театре белорусской драматургии. Автор — Андрей Иванов, а в центре спектакль "Это все она" — общение, которое в последние годы происходит практически полностью в социальных сетях.

Спектакль представили еще прошлой осенью, и тогда он собрал исключительно положительные отзывы зрителей и критиков. Начнется спектакль в 19:00, цена билета — 11 рублей. Вход также разрешен лишь совершеннолетним.