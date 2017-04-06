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Выходные в Минске: куда пойти 8-9 апреля?
07.04.2017 16:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Предстоящие выходные в Минске будут не очень теплыми, зато обойдется без дождей и снега. Надевайте свои пальто, не забывайте улыбнуться — и проводите хороший уикэнд вместе с событиями из регулярной афиши Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Тотальный диктант
Отдых — это не только валяться на диване или сидеть в кинотеатре, но и устраивать зарядку для своего ума. Лучшее решение в данном случае — поучаствовать в "Тотальном диктанте". Надеемся, вы уже успели на него записаться, ведь места улетали буквально как горячие пирожки.
Диктант — еще и способ быть ближе к миру. Так, в 2016 году акция прошла в 734 городах в 69 странах мира, ее участниками стали более 146 тысяч человек. Цифры этого года наверняка будут более впечатляющими.
Фестиваль в честь легендарного мэра
Уже несколько лет весной и летом в Верхнем городе проходят фестивали — прямо на улице Зыбицкой. Сезон-2017 откроют уже в ближайшую субботу мероприятием под названием Karol Jan, которое посвящено легендарному столичному градоначальнику Каролю Яну Чапскому.
Пройдет фестиваль с 15:00 и до самого вечера — играть будут и легендарные песни "Песняров", и музыку на цимбалах, и техно. Специальными гостями фестиваля выступит группа Akute.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Вечеринка "Молодость"
В столичном баре "Хулиган" вечером в субботу будет играть московский гость — бывший музыкальный редактор журнала "Афиша" Тагир Вагапов. На вечеринки с его музыкой ходят и в Екатеринбурге, и в Лондоне — и все остаются довольными.
Обещают здесь и резидента берлинских клубов Raketka, а также борисовского музыканта bud|zko.
Начнется вечеринка 8 апреля в 23:00, вход бесплатный, но строго для тех, кто старше 21 года.
Гараж-сэйл #3
На очередной барахолке сконцентрируются на женской и детской одежде — принести их сюда может каждый, чтобы обменять или продать по бросовой цене. Средняя цена вещей здесь — до 30 рублей.
© Фото: Киновидеопрокат
Войти на гараж-сэйл 9 апреля можно бесплатно, он пройдет в "семейном дворике" по адресу проспект Победителей, 27. Начало — 11:30.
Спектакль "Это все она"
Современная постановка пройдет вечером в Республиканском театре белорусской драматургии. Автор — Андрей Иванов, а в центре спектакль "Это все она" — общение, которое в последние годы происходит практически полностью в социальных сетях.
Спектакль представили еще прошлой осенью, и тогда он собрал исключительно положительные отзывы зрителей и критиков. Начнется спектакль в 19:00, цена билета — 11 рублей. Вход также разрешен лишь совершеннолетним.
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Тотальный диктант, фестиваль в Верхнем городе, распродажи, вечеринки и спектакль - апрель не прекращает нас радовать множеством событий.
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