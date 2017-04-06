



В Китае планируется построить 150 аэропортов для перевозки дронами грузов логистических компаний.

В центральной части КНР в провинции Шэньси построят авиабазу для дронов, которые способны доставлять груз на расстояние до 300 км. В феврале нынешнего года китайская компания JD.com сообщила о намерении запустить первую в мире логистическую сеть по доставке грузов с помощью дронов-курьеров.

Гендиректор компании Лю Цяндун рассказал, что в течение ближайших трех лет в провинции Сычуянь запланирована масштабная стройка по созданию специальных аэропортов для дронов. По мнению экспертов компании, такого рода доставка сократит расходы на транспортировку грузов на 70% и значительно ускорит само время доставки – перевозка и доставка груза будет осуществляться в течение суток в пределах всего Китая.

На сегодняшний день разработчики дронов-курьеров заявляют о том, что созданные аппараты способны перевозить груз весом до 50 кг. В будущем планируется выпустить дроны с грузоподъемностью до 0,5 т. Уже в мае в компании JD.com начнутся работы по составлению маршрутов семи направлений для дронов-курьеров, пишет БЕЛТА.