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В Китае построят 150 аэропортов для дронов

07.04.2017 16:54 — Разное | Ежедневник  
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В Китае построят 150 аэропортов для дронов

В Китае планируется построить 150 аэропортов для перевозки дронами грузов логистических компаний.

В центральной части КНР в провинции Шэньси построят авиабазу для дронов, которые способны доставлять груз на расстояние до 300 км. В феврале нынешнего года китайская компания JD.com сообщила о намерении запустить первую в мире логистическую сеть по доставке грузов с помощью дронов-курьеров.

Гендиректор компании Лю Цяндун рассказал, что в течение ближайших трех лет в провинции Сычуянь запланирована масштабная стройка по созданию специальных аэропортов для дронов. По мнению экспертов компании, такого рода доставка сократит расходы на транспортировку грузов на 70% и значительно ускорит само время доставки – перевозка и доставка груза будет осуществляться в течение суток в пределах всего Китая.

На сегодняшний день разработчики дронов-курьеров заявляют о том, что созданные аппараты способны перевозить груз весом до 50 кг. В будущем планируется выпустить дроны с грузоподъемностью до 0,5 т. Уже в мае в компании JD.com начнутся работы по составлению маршрутов семи направлений для дронов-курьеров, пишет БЕЛТА.

 
 
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В Китае планируется построить 150 аэропортов для перевозки дронами грузов логистических компаний.

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