ГАИ проведет массированную отработку дороги М5 Минск — Гомель с 7 по 9 апреля, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

При этом будет использоваться гласный, негласный и смешанный контроль за выполнением ПДД. «От Минска до Гомеля наряды ГАИ нацелены на пресечение любых нарушений правил дорожного движения. В первую очередь привлечению к ответственности подлежат водители в состоянии опьянения, не имеющие права управления, нарушившие правила обгона, скоростного режима. Также инспекторы проверят, как водители перевозят детей, используют ли для этого специальные удерживающие устройства. Не смогут избежать наказания и нарушающие правила велосипедисты и пешеходы», — отметили в Госавтоинспекции.

Предусмотрено выставление нарядов ДПС в местах концентрации ДТП и на аварийно опасных участках автодороги. Кроме того, наряды ГАИ будут приближены к местам проведения богослужений, посвященных Вербному воскресенью. ГАИ настоятельно рекомендует участникам дорожного движения выполнять требования ПДД, быть внимательными и дисциплинированными на дороге.