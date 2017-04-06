Грузовик въехал в толпу людей в Стокгольме, есть жертвы. Полиция не исключает, что совершен теракт.

Как сообщает Шведское радио, грузовик врезался в толпу людей в центре Стокгольма на улице Дроттнинггатан. Пока говорится о двух или трех погибших, множестве раненых. Полиция пока не располагает подробностями инцидента. Место происшествия было оцеплено, там работает скорая помощь и полиция, не работает метро города.

В социальных сетях появились фото с места трагедии и изображение грузовика, который совершил инцидент. Полиция рассматривает ЧП как возможный теракт: автомобиль врезался в гуляющих людей на большой скорости, после чего въехал в витрину магазина и остановился.

По последней информации, подозреваемый в совершении наезда задержан. Премьер Швеции назвал произошедшее терактом, а компания, которой принадлежит грузовик, уже сообщила, что машина была угнана.

© REUTERS/ TT News Agency/Andreas Schyman

Напомним, что в январе 2017 года грузовик врезался в толпу израильских военных, в июле 2016 года грузовик, которым управлял тунисец, врезался в толпу людей на набережной Ниццы. Тогда погибло 84 человека, еще более двухсот пострадали.