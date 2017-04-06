|
Грузовик въехал в толпу людей в Стокгольме
Грузовик въехал в толпу людей в Стокгольме, есть жертвы. Полиция не исключает, что совершен теракт.
Как сообщает Шведское радио, грузовик врезался в толпу людей в центре Стокгольма на улице Дроттнинггатан. Пока говорится о двух или трех погибших, множестве раненых. Полиция пока не располагает подробностями инцидента. Место происшествия было оцеплено, там работает скорая помощь и полиция, не работает метро города.
В социальных сетях появились фото с места трагедии и изображение грузовика, который совершил инцидент. Полиция рассматривает ЧП как возможный теракт: автомобиль врезался в гуляющих людей на большой скорости, после чего въехал в витрину магазина и остановился.
По последней информации, подозреваемый в совершении наезда задержан. Премьер Швеции назвал произошедшее терактом, а компания, которой принадлежит грузовик, уже сообщила, что машина была угнана.
© REUTERS/ TT News Agency/Andreas Schyman
Напомним, что в январе 2017 года
Аналогичная трагедия произошла 19 декабря 2016 года в Берлине, где
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грузовик въехал в толпу людей в Стокгольме, есть жертвы. Полиция не исключает, что совершен теракт.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии