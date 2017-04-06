ЗВР в Беларуси - один из фетишных» показателей, наряду с индексом ВВП, количеством выпущенных тракторов, средней зарплатой в долларовом эквиваленте, урожайностью зерновых и надоем молока. И, все же, он является действительно важным определителем состояния экономики и банковско-финансовой системы, способности отвечать по долгам, возможностей государства во внешнеэкономической сфере и, в целом, финансовой устойчивости страны.

ЗВР Беларуси в этом смысле недостаточные, одни из наименьших в СНГ и Восточной Европе по абсолютным и, тем более, по относительным параметрам, а всех имеющихся на данный момент валютных резервов не хватит даже для текущего, в ближайшие 12 месяцев, обслуживания валютных государственных долгов, не говоря уже о всем госдолге.

Тем не менее, последние 13 месяцев, начиная с февраля 2016-го, после январской, того года, девальвации, ЗВР Беларуси в международном определении (по методологии МВФ) ежемесячно прирастали на небольшую сумму и малый процент с помощью перманентного внутреннего валютного заимствования (кроме июльского сильного прироста ЗВР, связанного с получением кредита от ЕФСР), благодаря чистой продаже валюты населением, а также, что оказалось самым важным, от неполной оплаты за природный газ

И вот в марте 2017-го, после 13-и месяцев роста ЗВР сократились, хоть и на совсем незначительную величину (на $6 млн, -0,12%). Это может быть свидетельством снижения возможности чистого внутреннего валютного заимствования, когда одалживать валюту у резидентов становится все сложнее, а возвращать ранее взятое приходится с каждым разом все больше, как и ухудшения результатов внешней торговли , и задача теперь была не допустить снижения ЗВР ниже $5 млрд.

Объем золотовалютных резервов в международном определении (по методологии МВФ) Национального Банка Беларуси на конец марта 2017-го составил $5,016 млрд. Эта сумма складывается из стоимости монетарного золота ($1,630 млрд, 32,5%), резервных активов в иностранной валюте (на $2,237 млрд, 44,6%), резервной позиции в МВФ и его «валюты» СДР (на $505 млн, 10,1%) и прочих активов, подходящих под статус резервных (на $645 млн, 12,8%).

Исторически максимальными ЗВР Беларуси были в 2012-м году, после продажи второй половины Белтрансгаза Газпрому в конце 2011-го, возвращению валюты населением в банки после ее изъятия в период валютного кризиса 2011-го, а еще - благодаря положительному сальдо внешней торговли в период действия (в I полугодии 2012-го) особых схем экспорта нефтепродуктов.

С середины 2013-го валютные резервы начали «проедаться», а в кризис ЗВР ускорили снижение, достигнув дна в январе 2016-го. После чего и начали подъем, одновременно с накоплением газовой задолженности перед Россией.

ЗВР в национальном определении сократились за март еще больше, как в абсолютном выражении (на $199 млн), так и в процентах (-3,6%).

На конец марта 2017-го года, размер ЗВР Национального банка Беларуси в национальном определении - $5,409 млрд, в том числе драгоценных металлов и камней – на 1,972 млрд (36,5%), иностранной валюты – на $2,288 млрд (42,3%), прочих активов – на $1,149 млрд (21,2%). Динамика ЗВР в национальном определении, в целом, повторяет динамику ЗВР, рассчитанных по методу МВФ, но более волатильна.

ЗВР в международном определении так и не упали ниже «дна» 2011-го, когда как в национальном определении лишь недавно, во II половине 2016-го, превысили низшую отметку того кризисного года, а «дно» текущего кризиса было намного ниже тогдашнего «дна».

По недавнему соглашению, Беларуси предстоит в течение 10-и дней выплатить России газовый долг в размере $726 млн. Если эти средства будут взяты из ЗВР, то последние сократятся до $4,3 млрд в определении МВФ и до $4,7 млрд в национальном определении -до уровня середины прошлого года, перед получением кредита от ЕФСР.

Это существенно ухудшит достаточность резервных активов: в ближайшие 12 месяцев чистые затраты валютных резервов на обслуживание внешних и внутренних валютных обязательств, только лишь запланированные и расписанные, составят $5,98 млрд . В таком случае без рефинансирования или реструктуризации задолженности вряд ли получится обойтись.

Хотя именно это и пообещала сделать Россия в отношении белорусской кредитной задолженности перед ней, но лишь после погашения газового долга. Однако есть вероятность того, что эти обещания так ими и останутся – по опыту «договоренностей» осенью прошлого года, когда предложенная Россией «межбюджетная компенсация» так официально и не пяла формат официального документа.

Поэтому после уплаты газового долга, если не будет найден иной источник валюты, кроме как из ЗВР, валютные резервы снизятся до критически низкого уровня.

Ведь уже сейчас ЗВР, даже в национальном определении, не покрывают своим размером долларовый эквивалент Br-рублевой денежной массы М2, который год назад, после январской девальвации, снизился до размеров меньше ЗВР (что означало полную достаточность валютных резервов для обеспечения конвертации всей этой Br-массы, что важно для стабильности Br-рубля): М2 увеличивается быстрее роста ЗВР, достигнув $5,7 млрд в марте.

Если же ЗВР сократятся после уплаты газового долга, степень покрытия валютными резервами рублевой М2 снизится до уровня преддевальвационного периода 2015-го. Хотя, конечно, того разрыва, который был между $-эквивалентом М2 и ЗВР в конце 2010 - начале 2011-го, когда золотовалютных резервов было в 1,5-2 раза меньше рублевой денежной массы, не будет. Но и это осложнит главную задачу 2017-го – доведение средней зарплаты в стране до $500, для чего требуется абсолютная курсовая стабильность, которая может быть обеспечена только достаточностью валютных резервов.

Кроме того, чистые ЗВР Нацбанка - величина отрицательная: у НБ РБ валютных обязательств больше, чем самих валютных активов, которые и есть ЗВР: кроме внешних обязательств на $1,481 млрд (перед нерезидентами, на начало марта), есть еще и внутренние валютные, более чем на $5 млрд (из них перед банками – $1,970 млрд, Правительством - $2,786 млрд), что в сумме дает размер валютных обязательств больше, чем ЗВР, почти на $1,5 млрд.