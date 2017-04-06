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В гости к "Крумкачам" приедет грозное брестское "Динамо". Три причины посетить матч

07.04.2017 17:03 — Разное | Tut.by  
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В это воскресенье «Крумкачы» примут «Динамо-Брест». Матч пройдет на стадионе по ул. Маяковского, 127/3 и начнется в 18.00. Билеты на матч можно купить по ссылке.


Фото: Максим Маликов

Сама игра будет транслироваться на сайте АБФФ и на YouTube-канале «Крумкачоў».

Карты, локти, две игры

В своей истории «Крумкачы» провели лишь два официальных матча с брестчанами. Первая игра, прошедшая на стадионе ОСК «Брестский», завершилась не только победой «Крумкачоў» (2:1), но и скандалом.

— Я его посажу! — с такими неподтверждёнными криками по словам неподтвержденных очевидцев бегал кто-то из брестчан. Врут, конечно. Но скандал был шумный.

А все началось с верховой борьбы, в которой Филипп Иванов, расставив локти, заехал в лицо Александру Новику. Случайно? Арбитр решил, что умышленно, и впаял не только красную карточку, но и запись в протоколе, из-за которой Филиппа дисквалифицировали на 6 матчей. Позже срок скостили за примерное поведение, но все равно обидно.


Фото: Алексей Комельков

Что еще было в том матче, уже никто не упомнит, ведь скандал затмил все. А была там гостевая победа, которую спасали из последних сил. Вратарь Андрей Федоренко крутился в раме как белка в колесе с электроприводом, а защитник Дмитрий Яшин позже скажет, что именно эта игра стала для него самой эмоциональной в сезоне.

Второй матч завершился настолько тихой нулевой ничьей, что даже обидно. Хотя Брест в каком-то смысле отомстил, травмировав основного голкипера «воронов» Андрея Федоренко еще в первом тайме.

Зато вышедший на замену Евгений Костюкевич оформил свой первый «сухой» матч в высшей лиге — довольно-таки историческое событие, к которому он шел очень долго.

Большой куш

В последние годы за брестским «Динамо» закрепился образ клуба, который играет молодежью от безденежья. Этот образ был разрушен летом 2016 года, когда в клуб пришли новые инвесторы.

Что ж, привыкайте к новому Бресту — Бресту-нуворишу. Это клуб, который способен тратить сотни тысяч евро на усиление состава и заманивать Журавеля в главные тренеры. А ведь Журавель — птица гордая, абы куда не полетит.

С новыми игроками и новым тренером «Динамо-Брест» уже обыграл БАТЭ в первом кубковом полуфинале (2:0). Конечно, брестчане метят как минимум в призеры, а уж на кубок задача только одна — победа. Тем интереснее будет их матч с «Крумкачамi».


Фото: Юлианна Рипинская

«Крумкачы» также усилили состав в межсезонье. Не «багата», конечно, но тоже ничего — из Молдовы в нападение приехал игрок национальной сборной Артем Забун, а защита укрепилась опытным Артемом Челядинским, бывшим капитаном дубля киевского «Динамо» Иваном Трубочкиным и способным 19-летним правым защитником из школы ЦСКА Романом Кривулькиным.

Дерби ли это?

Если придумывать дерби под каждый матч чемпионата, игру между «Крумкачамi» и «Динамо-Брест» можно окрестить, например, «дерби медийности».

После прихода денег брестчане тоже взрывают медиапространство. Чего стоит история с Кевином Кураньи, который то подписывал, то не подписывал контракт с клубом. Или день рождения «триджика», когда команда с присущей самоиронией пошутила над годовщиной легендарной записи в соцсетях «Динамо» с просьбой дать взаймы 3G-модем для проведения трансляции.

Чем взрывают «Крумкачы»? Например, крутыми для Беларуси абонементами. Или скидками на них. Скажем, скидкой в 10% для «тунеядцев». Говорят, несколько человек и впрямь воспользовались этой скидкой и, показав «письмо счастья», стали чуть счастливее.

 
Теги: Брест
 
 
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Три причины посетить домашний матч "воронов" во втором туре чемпионата Беларуси по футболу.

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