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Шесть российских вертолетов приземлились под Минском

07.04.2017 17:21 — Разное | БДГ  
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В Мачулищи прибыла 7 апреля вторая партия военных вертолетов Ми-8 МТВ-5 по контракту, подписанному с холдингом "Вертолеты России" на поставку 12 вертолетов. Первая партия из шести машин прибыла осенью 2016 года.

Поступившая модификация вертолета Ми-8 МТВ-5 оборудована современным комплексом пилотажно-навигационного, радиосвязного оборудования, а также специальной техникой ночного видения и системой беспарашютного десантирования.

Летно-технический состав уже прошел переподготовку для эксплуатации данного типа вертолетов в России, сообщает Министерство обороны Беларуси.

"Уникальное оборудование позволяет вертолетам выполнять полеты в любое время суток, на малых высотах, в сложных метеорологических условиях, выполнять парашютное и беспарашютное десантирование. Установленный на машинах комплекс обороны в разы повышает их живучесть", - сказал агентству БЕЛТА заместитель командующего ВВС и войсками ПВО - начальник авиации Александр Карев.

Напомним, в мае 2015 года холдинг "Вертолеты России" подписал с министерством обороны Беларуси контракт на поставку в 2016-2017 годах 12 военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5. Гендиректор холдинга Александр Михеев отметил тогда, что "подписание такого масштабного контракта стало еще одним шагом в деле укрепления дружбы и деловых отношений между двумя странами".

 
 
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В Мачулищи прибыла 7 апреля вторая партия военных вертолетов Ми-8 МТВ-5 по контракту, подписанному с холдингом "Вертолеты России" на поставку 12 вертолетов. Первая...

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