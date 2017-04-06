В Мачулищи прибыла 7 апреля вторая партия военных вертолетов Ми-8 МТВ-5 по контракту, подписанному с холдингом "Вертолеты России" на поставку 12 вертолетов. Первая партия из шести машин прибыла осенью 2016 года.

Поступившая модификация вертолета Ми-8 МТВ-5 оборудована современным комплексом пилотажно-навигационного, радиосвязного оборудования, а также специальной техникой ночного видения и системой беспарашютного десантирования.

Летно-технический состав уже прошел переподготовку для эксплуатации данного типа вертолетов в России, сообщает Министерство обороны Беларуси.

"Уникальное оборудование позволяет вертолетам выполнять полеты в любое время суток, на малых высотах, в сложных метеорологических условиях, выполнять парашютное и беспарашютное десантирование. Установленный на машинах комплекс обороны в разы повышает их живучесть", - сказал агентству БЕЛТА заместитель командующего ВВС и войсками ПВО - начальник авиации Александр Карев.