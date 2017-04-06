



В 2017 году будет пересмотрен закон «Об обеспечении единства измерений», сообщила пресс-служба Государственного комитета по науке и технологиям.

В рамках ЕАЭС метрологи серьезно поработали и создали целый комплекс документов, касающихся использования результатов измерений одной страны при поставках продукции в другую страну. Ведь любая торговля базируется на взаимных работах и признании результатов измерений.

«Вместе с тем нужно отметить, что принять эти документы следовало бы раньше, что позволило бы избежать многих проблемных зон при применении технических регламентов Таможенного союза», – пояснили в ГКНТ.

Снятию барьеров в торговле также будет способствовать решение вопросов, связанных с референтными лабораториями, разработкой референтных методик выполнения измерений, межлабораторными сличениями.