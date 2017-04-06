

AFP 2017/ Jonathan Nackstrand

Погибли, по разным данным от 3 до 5 человек, премьер Швеции назвал происшествие терактом.

Как сообщает ТАСС , со ссылкой на находящийся на месте ЧП корреспондента Шведского радио, погибли пять человек. По данным Reuters , полиция подтвердила гибель уже трех человек при наезде грузовика в Стокгольме.

Примерно в полпятого по минскому времени грузовик на большой скорости врезался в гуляющих по одной из центральных улиц шведской столицы. Он остановился после того, как въехал в витрину одного из магазинов.

Въехавший в пешеходов грузовик принадлежит компании Spendrups. Ее представитель сообщил журналистам, что сегодня машину угнал неизвестный, пока водитель отвлекся при разгрузке товара.

Сообщается, что полиция задержала подозреваемого в совершении наезда.

Премьер Швеции назвал наезд на людей в центре Стокгольма терактом, под охрану взяты дом правительства, парламент и королевский дворец в Стокгольме.