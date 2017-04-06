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В центре Стокгольма грузовик совершил наезд на людей, имеются жертвы
07.04.2017 17:43 — Разное | Ежедневник
AFP 2017/ Jonathan Nackstrand
Погибли, по разным данным от 3 до 5 человек, премьер Швеции назвал происшествие терактом.
Как сообщает
Примерно в полпятого по минскому времени грузовик на большой скорости врезался в гуляющих по одной из центральных улиц шведской столицы. Он остановился после того, как въехал в витрину одного из магазинов.
Въехавший в пешеходов грузовик принадлежит компании Spendrups. Ее представитель сообщил журналистам, что сегодня машину угнал неизвестный, пока водитель отвлекся при разгрузке товара.
Сообщается, что полиция задержала подозреваемого в совершении наезда.
Премьер Швеции назвал наезд на людей в центре Стокгольма терактом, под охрану взяты дом правительства, парламент и королевский дворец в Стокгольме.
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Погибли, по разным данным от 3 до 5 человек, премьер Швеции назвал происшествие терактом.
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