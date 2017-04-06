|
Почему российские С-300 не задействовали в Сирии: мнения экспертов
В ночь с 6 на 7 апреля американские войска нанесли удар 50 крылатыми ракетами «Томагавк» по авиабазе сирийских правительственных сил. Москва назвала атаку актом агрессии против своего союзника. В Сирии расположены российские батареи зенитно-ракетных систем С-300 и С-400, однако сообщений о перехваченных американских ракетах не было. 42.TUT.BY собрал мнения экспертов о возможных причинах этого.
Осенью прошлого года в российских СМИ
Специально ли Россия не стала перехватывать ракеты «Томагавк» сейчас, представители ведомств пока не комментируют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня
Засечь «Томагавки» было невозможно?
«Дивизионы С-300 и С-400 в Хмеймиме и Тартусе удаленную цель прикрыть от „Томагавков“ не могут в принципе, —
Похожего мнения придерживается Виктор Мураховский, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.
«Наша система ПВО С-400, которая развернута в Сирии, на авиабазе Хмеймим, чисто технически не смогла бы сбить американские «Томагавки», —
Да, максимальная дальность поражения С-400 составляет 400 км. Но надо понимать: это досягаемость по воздушным целям, которые действуют на средних и больших высотах. Крылатые ракеты, которые действуют на высотах 30−50 метров, не видны с такого расстояния просто потому, что Земля «кривая» — шарообразная. Словом, американские «Томагавки» находились за пределами радиогоризонта С-400.
Замечу: никакая система ПВО — что российская, что американская, — физически неспособна увидеть крылатые ракеты на такой дальности.
Для увеличения радиогоризонта используют различные меры. В частности, в системах ПВО радиолокатор поднимают на вышках. Такая вышка есть и в Хмеймиме, тем не менее, она не позволяет увеличить дальность обнаружения так сильно — до 100 километров».
Применять ЗРК было не нужно?
Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что России было незачем создавать настолько серьезный конфликт, поэтому на высшем уровне было принято решение не реагировать на атаку.
«Российские комплексы ПВО подчиняются только России и прикрывают российские военные объекты, все остальное — пиар, который не имеет отношения к реальности», —
«По большому счету, если бы мы сейчас начали сбивать их, то могли бы сегодня утром не проснуться, —
Иностранный эксперт назвал реакцию России «молчаливым согласием».
«Я считаю весьма примечательным тот факт, что эти зенитно-ракетные комплексы не были использованы для того, чтобы вмешаться и каким-то образом защитить эту базу, —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сирии расположены российские батареи зенитно-ракетных систем С-300 и С-400, однако сообщений о перехваченных американских ракетах не было.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии