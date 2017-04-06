Новые формы пенсионные удостоверений утверждены в Беларуси.

Изменения приняты согласно постановлению Совета министров № 255 от 6 апреля 2017 года и касаются пенсионных удостоверений людей, которым назначена пенсия за особые заслуги перед Республикой Беларусь.

Остальные пенсионеры менять свой документ не будут, сообщает

Прежние удостоверения останутся, их не придется обменивать, сообщает пресс-служба Совета министров республики.

Министерству труда и социальной защиты поручено «организовать изготовление в необходимом количестве пенсионных удостоверений по утвержденным формам за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на эти цели».

Сообщается также, что Министерство должно организовать изготовление в необходимом количестве пенсионных удостоверений по утвержденным формам за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на эти цели, а также в двухмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.