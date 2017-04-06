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Как выглядят новые пенсионные удостоверения
Новые формы пенсионные удостоверений утверждены в Беларуси.
Изменения приняты согласно постановлению Совета министров № 255 от 6 апреля 2017 года и касаются пенсионных удостоверений людей, которым назначена пенсия за особые заслуги перед Республикой Беларусь.
Остальные пенсионеры менять свой документ не будут, сообщает
Прежние удостоверения останутся, их не придется обменивать,
Министерству труда и социальной защиты поручено «организовать изготовление в необходимом количестве пенсионных удостоверений по утвержденным формам за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на эти цели».
Сообщается также, что Министерство должно организовать изготовление в необходимом количестве пенсионных удостоверений по утвержденным формам за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на эти цели, а также в двухмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
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Новые формы пенсионные удостоверений утверждены в Беларуси.
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