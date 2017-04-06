Недавно появился указ президента, который максимально разъяснил, как должна работать система лизинга жилья. Мы выбрали самые важные моменты 109-го указа и перевели их на понятный язык.

Лизинг жилья — это что-то новое для Беларуси? Нет, он фактически существует около двух лет. За прошлый год в лизинг оформлено больше 50 квартир, и все в одной компании — "АСБ Лизинг" (это лизинговая компания Беларусбанка). Большим спросом такой способ обзавестись крышей над головой не пользовался, потому что и не дешево, и сама система покупки-пользования-оплаты "коммуналки" не была детально прописана. С появлением нового указа старые договоры лизинга приведут к нормам этого указа.

В чем разница между лизингом и покупкой квартиры в кредит? Если вы покупаете квартиру в кредит, она — ваша, хоть и в залоге у банка. Если берете в лизинг — она принадлежит лизингодателю до самого последнего платежа. Кстати, в лизинг можно взять как квартиру, так и одноквартирный дом, и даже дачный домик.

Какие права есть у человека, взявшего квартиру в лизинг? Жить в ней, делать ремонт, прописать там супругу, детей, родителей. Если лизингополучатель умер, кто-то из его семьи перезаключает договор лизинга на себя на тех же условиях. "Коммуналку" платить нужно будет на общих основаниях, как обычный гражданин. Кстати, лизингом может воспользоваться не только гражданин РБ, но и человек, который постоянно проживает и работает в Беларуси.

Кто выбирает квартиру? Лизингополучатель сам выбирает себе квартиру — на вторичном рынке или готовую новостройку. Обращается к лизингодателю. Лизингодатель покупает эту квартиру, заключает договор с лизингополучателем и передает ему квартиру. Предполагается, что лизинговые компании будут сотрудничать с застройщиками и приобретать у них новостройки со скидками за опт.

В лизинг — значит, без первоначального взноса, на любой срок, без справок о доходах? Нет. Как и при приобретении в кредит, нужен будет первоначальный взнос. Обычно речь идет о 20−30% стоимости квартиры, но взнос может быть и меньше — по договоренности с лизинговой компанией. Сроки также оговариваются в каждом конкретном случае, но в среднем договоры заключают на 15 лет. Хотя теоретически срок может быть и 20, и 25 лет. Доходы лизингополучателя будут учитывать. Общее с банками правило: ежемесячная выплата за пользование квартирой не должна превышать половины зарплаты.

Какой процент? Процент за пользование указом не регулируется. Все выплаты идут исключительно в белорусских рублях. По уже заключенным договорам у "АСБ Лизинг" система такая: первые два года — ставка равна ставке рефинансирования Нацбанка, потом до окончательных расчетов — ставке рефинансирования плюс 2%. Нацбанк анонсировал снижение ставки рефинансирования в ближайшее время до 14% годовых. То есть в теории первые два года ставка будет 14%, потом 16%. Однако если ставка вырастет, вырастут и выплаты. Снизится — лизингополучателю будет легче. Возможно выплаты привяжут и к валюте, тогда процентная ставка будет ниже. Но этот вариант еще не апробирован.

Какая должна быть зарплата? Грубые расчеты показывают, что если выбрать квартиру за 100 тысяч рублей, оплатить первый взнос в размере 20% (20 тысяч), а дальше платить равными долями, ежемесячный платеж составит около 900 рублей. Если платить с уменьшением, самый большой платеж будет 1300 рублей в месяц. То есть в первом случае зарплата лизингополучателя должна быть 1800 рублей, во втором — 2600.

Что будет, если квартира, которая в лизинге, подорожает? Ничего. Лизингодатель не имеет права изменять договор из-за изменений цен на рынке. И он не уменьшит выплаты, если ваше жилье обесценится.

Если взял квартиру в лизинг и случилась черная полоса — лизингодатель отберет жилье? Тут как с банками — нужно идти договариваться, объяснять, что у вас временные финансовые трудности. Лизингодатель может дать отсрочку выплаты основного долга, рассмотреть еще какие-то варианты. В принципе, лизинговой компании, как и банку, не выгодно возиться с продажей жилья, так что выселение — это совсем уж крайняя мера.