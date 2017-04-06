В Беларуси в четвертый раз за 2017 год дорожает топливо. В ночь на 8 апреля цены вновь изменятся на одну копейку.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С полуночи цены на заправках будут выглядеть так: АИ-95 — 1 рубль 23 копейки, АИ-92 — 1 рубль 15 копеек, ДТ — 1 рубль 27 копеек. Об этом TUT.BY сообщил источник.

Впрочем, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко информацию о подорожании не подтвердила, но и не опровергла.

— О том, что топливо подорожает заранее мы не сообщаем в связи с нашей информационной политикой, — отметила пресс-секретарь.

При этом, «Белнефтехим» несколько недель назад опубликовал на своем сайте новость о том, что цены на топливо будут меняться вслед за конъюнктурой рынка.