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Четвертый раз на 1 копейку: в Беларуси дорожает топливо
В Беларуси в четвертый раз за 2017 год дорожает топливо. В ночь на 8 апреля цены вновь изменятся на одну копейку.
С полуночи цены на заправках будут выглядеть так: АИ-95 — 1 рубль 23 копейки, АИ-92 — 1 рубль 15 копеек, ДТ — 1 рубль 27 копеек. Об этом TUT.BY сообщил источник.
Впрочем, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко информацию о подорожании не подтвердила, но и не опровергла.
— О том, что топливо подорожает заранее мы не сообщаем в связи с нашей информационной политикой, — отметила пресс-секретарь.
При этом, «Белнефтехим» несколько недель назад
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С 11 марта стоимость топлива выросла на 3 копейки.
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