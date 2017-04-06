﻿ Четвертый раз на 1 копейку: в Беларуси дорожает топливо. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четвертый раз на 1 копейку: в Беларуси дорожает топливо

07.04.2017 18:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси в четвертый раз за 2017 год дорожает топливо. В ночь на 8 апреля цены вновь изменятся на одну копейку.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С полуночи цены на заправках будут выглядеть так: АИ-95 — 1 рубль 23 копейки, АИ-92 — 1 рубль 15 копеек, ДТ — 1 рубль 27 копеек. Об этом TUT.BY сообщил источник.

Впрочем, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко информацию о подорожании не подтвердила, но и не опровергла.

— О том, что топливо подорожает заранее мы не сообщаем в связи с нашей информационной политикой, — отметила пресс-секретарь.

При этом, «Белнефтехим» несколько недель назад опубликовал на своем сайте новость о том, что цены на топливо будут меняться вслед за конъюнктурой рынка.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 11 марта стоимость топлива выросла на 3 копейки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси дешевеют официальные iPhone 7
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика