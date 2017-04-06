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В Беларуси дешевеют официальные iPhone 7
С 8 апреля в магазине Apple Premium Reseller i-Store
Цены станут ниже в среднем на 13−15%. К примеру iPhone 7 с 32 ГБ встроенной памяти теперь будет стоить 1679 рублей. Вот все новые цены:
В России официальный iPhone 7 сейчас стоит от 53 до 69 тысяч рублей (1770 — 2300 белорусских рублей по текущему курсу) в зависимости от объема памяти. Цены на iPhone 7 Plus варьируются от 63 до 79 тысяч российских рублей (2100 — 2640 белорусских рублей).
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К примеру iPhone 7 с 32 ГБ встроенной памяти теперь будет стоить 1679 рублей.
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