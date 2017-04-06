Инцидент в шведской столице произошел днем в пятницу. По последним данным полиции, в результате террористического акта три человека погибли и еще восемь получили ранения. После произошедшего в столице Швеции оцепили здание парламента и закрыли метро.

Как сообщил МИД Беларуси, в настоящее время белорусские дипломаты в Швеции пытаются выяснить, есть ли среди погибших и раненых граждане республики .