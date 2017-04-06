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Теракт в Стокгольме: люди убегали с места наезда на пешеходов
07.04.2017 18:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент в шведской столице произошел днем в пятницу. По последним данным полиции, в результате террористического акта три человека погибли и еще восемь получили ранения. После произошедшего в столице Швеции оцепили здание парламента и закрыли метро.
Как сообщил МИД Беларуси, в настоящее время белорусские дипломаты в Швеции
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Грузовик врезался в толпу на пешеходной улице в центре Стокгольма. Смотрите на видео, как люди убегали с места теракта.
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