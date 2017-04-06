Издание Correctiv обвинило президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха в пособничестве коррупции. По информации журналистов, Томас Бах с 2005 по 2009 год представлял интересы компании Ferrostaal, которая была замешана в коррупции.



Томас Бах. Фото: Reuters

Это крупное индустриальное предприятие, а Бах, который на тот момент также являлся вице-президентом МОК и президентом Немецкой спортивной конфедерации, был там советником и консультантом.

Как пишет издание, он занимался тем, что представлял интересы компании за границей: завязывал необходимые контакты, принимал участие в переговорах с правительственными организациями, властями, различными учреждениями и организациями.

- Его зарплата при этом составляла 125 тысяч евро в год. В год по этому направлению он работал всего порядка 20 дней, а за заграничные поездки получал дополнительные 5 тысяч евро в день и бонусы за удачные переговоры, — пишет Correctiv.

Ferrostaal открывала двери на международный рынок для других предприятий. Сама компания не производила ничего, а была посредником для других фирм: заключала контракты за границей, вела финансовые дела и как генеральный подрядчик занималась в том числе строительством электростанций.

Через многие из подконтрольных предприятий велась и коррупционная деятельность. В 2011 году суд Мюнхена обязал Ferrostaal выплатить штраф по делу о коррупции в размере 140 миллионов евро.

Помимо этого компания занималась оборонной промышленностью. За это направление также отвечал Бах. Подобная деятельность с трудом сочетается с олимпийской идеей международного взаимопонимания.

По ходу своей карьеры Бах занимался не совсем законной деятельностью в области спорта и бизнеса, а также имел влияние в политической сфере. Его связи позволяли ему сопровождать в заграничных поездках президента, канцлера и министров. Еще в 1999 году он заключил контракт со строительным концерном Philipp Holzmann и получал 250 тысяч марок в год.

В 2008 году стало известно, что он консультирует компанию Siemens AG. В том же году власти США и Германии обязали компанию заплатить более миллиарда евро в качестве штрафа за взятки. По контракту с Siemens AG Бах получал 400 тысяч евро в год. Компания в ответ на обвинения отказалась от своих контрактов и потом потратила миллиарды на Олимпийские игры и другие крупные спортивные мероприятия.

Сам Бах отказался пояснить Correctiv детали своей деятельности в это время. Он поручил обратиться к своему юристу, который ответил письмом с запретом о его цитировании. Компания Ferrostaal также не стала комментировать ситуацию, - отмечает издание.

Напомним, что Бах — олимпийский чемпион по фехтованию в командной рапире 1976 года, а с 1991 года является членом МОК. С 2000 по 2004 год он занимал пост вице-президента МОК, а в 2006 году вновь был избран на эту должность. Также он возглавлял ряд комиссий МОК. В сентябре 2013 года 59-летний Бах стал новым президентом МОК.