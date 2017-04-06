|
По щучьему веленью: как в Минское море рыбу выпускали
07.04.2017 19:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Молодь щуки закупили в рыбхозе "Белое" Житковичского района за средства рыболовов. В ведрах и выварках волонтеры и сотрудники Госинспекции охраны животного и растительного мира развезли рыбу по самым отдаленным уголкам водохранилища.
Поскольку в нерестовый период запрещено передвижение на маломерных судах, Госинспекция ходатайствовала перед Минским райисполком о выдаче разрешение на их использование участникам акции — членам БООР (Белорусское общество охотников и рыболовов) и БРИК (Большой рыболовный интернет-клуб). Также Госинспекцией инициировано установление РИКом на Заславском водохранилище запрета на вылов щуки по 30 мая 2017 года (включительно), чтобы за это время рыба могла адаптироваться и рассредоточиться.
В апреле-мае госинспекторы усилят контроль за соблюдением правил рыболовства на водоеме. Начиная с 31 мая, щуку можно будет добывать, но согласно установленной промысловой мере — длиной не менее 40 см. Так что вселенная молодь на крючок в первый же год попасть не должна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Заславском водохранилище инспекторы охраны природы и волонтеры выпустили в море 4,2 тонны годовалой щуки. Смотрите в фотоленте Sputnik. Члены БООР (Белорусское...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии