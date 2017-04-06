Полет «Крумкачоў» продолжается. В первом туре чемпионата «народная команда» одолела «Витебск». Однако лицензию для участия в этом самом чемпионате клуб получил лишь за неделю до старта. В конце марта все узнали , что руководство «воронов» взяло в долг у БАТЭ 150 тысяч долларов. Причем займ не погашен до сих пор. В начале недели мы встретились с Денисом Шунто и поговорили об очередном сложном межсезонье «пернатых».



Фото: Анита Занкович, Tribuna.com

— Как вы поживаете?

— Все нормально. Начался чемпионат, а это самое главное. В белорусском футболе очень долгое межсезонье, поэтому тяжеловато находиться без постоянного игрового ритма. Все-таки тренировки и спарринги — это немного не то. Радует, что в первом матче чемпионата на жилах вытянули игру с «Витебском». Меня обнадеживает, что в команде собраны настоящие мужики, которые готовы многое отдать ради победы. Ожидал именно такой тяжелой игры, где будет получаться далеко не все. Мы неплохо сыграли в первом тайме, больше владели мячом. Соперник практически не подходил к нашим воротам. Хорошо, успели забить мяч и отстоять его.

— Этот матч стал дебютным для главного тренера команды Владимира Пятенко. Однако в межсезонье с поисками нового наставника для «Крумкачоў» были большие проблемы.

— Да, устроил нормальный такой цирк.

— Почему так произошло?

— Главный тренер — ключевая фигура в команде. Понимал, что у меня просто не было права на ошибку, ведь новый главный тренер должен определять лицо «Крумкачоў». После ухода Дулуба собрал список из 30−40 фамилий, но никуда не торопился.

— Сколько в нем было белорусских тренеров?

— Я позвонил только Журавлю и Кубареву. Это очень сильные тренеры, которые на тот момент были свободны и не востребованы в высшей лиге. Плюс эти люди одной крови с Дулубом, но они нашли лучшие варианты продолжения карьеры с точки зрения условий для работы.

— Больше никому не звонили?

— Переговорил с Боровским, но без особой конкретики. Просто спросил: «Как ваши дела?» В принципе, на этом все.

— Окей, а как же история с Анатолием Байдачным?

— Анатолий Николаевич — слишком масштабная фигура для «Крумкачоў», хотя мы разговаривали с ним, когда только собирались идти в первую лигу. Было интересно узнать, как видит ситуацию в клубе такой уважаемый специалист, получить какой-то дружеский совет. «Крумкачы» симпатичны Байдачному. Мы искренне любим футбол, и это его подкупает. Анатолий Николаевич может помочь нам каким-то советом, консультацией. Зимой Байдачный входил в список кандидатов на пост главного тренера национальной сборной. Если честно, была идея пригласить его в клуб не на должность главного тренера, а в качестве консультанта тренерского штаба. Он бы находился рядом с командой и по мере возможностей направлял тренерский штаб. Думаю, это было бы очень интересно.

— Белорусские специалисты закончились. Что дальше?

— Позвонил нескольким знакомым журналистам, друзьям из России и Украины. Они дали рекомендации определенным специалистам. Потом начал собирать по каждому из них информацию от игроков, журналистов, тренеров. Люди потихоньку начали отсеиваться. По сути, из списка, где было около 40 фамилий, я встретился только с двумя кандидатами — Максимовым и Подпалым. С первым мы пересеклись в Киеве. У него в приоритете была работа в Украине, но человек выслушал наши идеи с интересом. В целом, общий язык не нашли.

— Что пошло не так?

— Наверное, нам сложно было бы стать единомышленниками. С Подпалым все было совсем иначе. Я прилетел в Москву. Мы переговорили в аэропорту, и я сразу же отправился в Минск. Часов в шесть вылетел в столицу России, а уже в десять вернулся домой. Мне понравился Подпалый. Сделал ему конкретное предложение, но он хотел ехать в Минск с двумя помощниками. Сергей Иванович был готов работать за небольшие деньги, но сопоставимые условия нужно было сделать и для его ассистентов. Понимал позицию Подпалого — все-таки люди переезжали в другой город, им нужно было на что-то жить. Увы, не мог пойти на такой шаг. Мне сказали, что помощники Подпалого, работая в детско-юношеских отделениях спортивных клубов, получают больше того, что мы могли предложить. Ну что поделать? Нет, значит, нет. Как я могу пообещать что-то людям, а потом не выплатить?



Фото: Анита Занкович, Tribuna.com

— А потом в «Крумкачы» пришел Биончик.

— У Биончика не было необходимой категории для высшей лиги. Предложил ему поработать с командой без какого-либо плана. Там столько всего наслоилось: переговоры с разными тренерами, вариант с Байдачным… Я наблюдал за Биончиком несколько лет. Считаю его самым перспективным молодым белорусским тренером, но пока ему, наверное, рано быть главным в «Крумкачах». Мы оба это поняли.

— Вы говорили, что Биончик — это чуть ли не будущее «Крумкачоў». Под его руководством команда выиграла спарринг у минского «Динамо», а через пару дней тренер вернулся в «Луч». Это кажется странным.

— Мы пришли к совместному решению, что Биончику будет лучше в «Луче».

— Пришлось «бить посуду»?

— Наоборот, очень хорошо поговорили, поняли друг друга. Все-таки и мне, и ему было немного стремно, чтобы Биончик стал главным в «Крумкачах». Если нет стопроцентной уверенности, наверное, лучше не рисковать. Однако все равно считаю Биончика отличным специалистом, а он считает «Крумкачы» отличной командой.

После ухода Биончика мне позвонил вратарь Андрей Федоренко: «Денис, знаю твое видение футбола. Думаю, „Крумкачы“ мог бы возглавить Владимир Пятенко. Поговори с ним». После общения с этим тренером у меня остались только приятные впечатления. Пятенко прилетел на матч с «Десной», показал ему СОК, стадион на Маяковского. Кстати, Владимир хорошо подготовился к нашей встрече. Посмотрел несколько матчей команды, прочел много интервью. Разговор получился очень конструктивным. Пятенко стало понятно, что в «Крумкачах» есть материал, с которым можно работать. Он увидел перспективы, а не разваленный клуб с самым маленьким бюджетом лиги и ворохом проблем.

— В прошлом году вы говорили, что в нынешнем сезоне у «Крумкачоў» будет один из сильнейших тренерских штабов лиги. Не отказываетесь от своих слов?

— Не отказываюсь, но я не был столь категоричен. Просто фраза сорвалась с языка и улетела в массы. У нас хороший тренерский штаб. Считаю того же Василия Хомутовского лучшим тренером вратарей чемпионата. Пока штаб Пятенко полностью оправдывает мои ожидания.

— Кстати, Хомутовский ушел из клуба, потом вернулся. Тоже достаточно странная история.

— Наверное, нужно спросить его об этом решении. Василий хотел работать с квалифицированным тренером. Когда появилась какая-то неопределенность, он взял паузу. Хомутовский ждал, пока мы определимся с главным тренером.

— Ходили разговоры, что Василий хотел стать главным тренером «Крумкачоў».

— Чтобы стать главным тренером, нужно очень много учиться. Может, у Василия было такое желание, но ему нужно набраться больше опыта. В том числе такого, какой он получил в прошлом году. Сейчас набирается опыта, глядя на Пятенко, но сегодня он концентрируется на подготовке вратарей.

— Чем Владимир Пятенко похож на Олега Дулуба?

— Они очень разные. Пятенко больше внимания уделяет дисциплине и физической готовности. Для него намного важнее какая-то базовая схема. Владимир не против творчества, но на первом месте у игроков должна быть тренерская установка, а уже потом все остальное.

Вообще, сложно сравнивать этих специалистов. Дулуб — человек, который поднял «Крумкачы» на определенную высоту. Он сделал меня и многих игроков нашей команды. Хороший тренер — тот, который может заложить фундамент. На его место придет новый специалист, и у него будет материал, из которого можно что-то строить. В любом результате «Крумкачоў» будет частичка заслуг Дулуба. Примерно такая ситуация в БАТЭ, где Гончаренко создал базу для успехов Ермаковича. Именно Виктор Михайлович вывел результаты клуба на новый уровень, заложил фундамент для дальнейших успехов борисовчан.

Мерило любой футбольной деятельности — результат. Тренер нужен футболисту, чтобы помогал побеждать. Если игрок чувствует, что становится сильнее под руководством конкретного специалиста, то будет уважать и любить его. При этом неважно, кто перед ним: гений тактики или обычный мотиватор. Хороший тренер тот, который добивается побед. В том, что они у нас будут, я не сомневаюсь.

— Поиски главного тренера «Крумкачоў» — не самая большая проблема клуба в нынешнем межсезонье. Куда больше шуму наделала история о том, как Шунто взял в долг у БАТЭ 150 тысяч долларов…

— Если честно, не понимаю истерии, которая происходит вокруг этой ситуации. Негодуют все, начиная от простых болельщиков и заканчивая Сергеем Румасом. Не вижу никакой проблемы в этом займе. «Крумкачы» — это своего рода молодое и развивающееся предприятие. Почему мы не можем взять кредит на выгодных условиях, когда оказались в тяжелой финансовой ситуации? По футбольным меркам это не такие большие деньги. Да, мы просрочили выплату займа на несколько месяцев. Такое бывает, но, признаться, меня задевают комментарии под новостями о займе. Мы не получили подарок от Капского. Да, мы благодарны ему за то, что пришел на выручку в сложный момент. Но люди должны понимать, что эти 150 тысяч долларов не свалились к нам с небес. Мы взяли их в долг, я как владелец клуба несу ответственность за его погашение. Просто одно ООО взяло взаймы у другого ООО.

— Получается, деньги вам выделил именно футбольный клуб БАТЭ?

— Да, все было официально. Деньги перевели со счета на счет. Люди в интернете пишут, что за это нас нужно лишить лицензии. Я так не считаю. Для меня эти деньги приравниваются к кредиту в банке. С точки зрения АБФФ эта ситуация должна рассматриваться именно так. Федерация не может наложить на нас футбольные санкции. Все нужные возраста лицензирования клуба тренируются, дубль проводит товарищеские матчи, у команды были отличные сборы. В «Крумкачах» все хорошо.

— Подождите, но, выходит, у клуба есть долги.

— Мы просрочили выплату кредита на несколько месяцев, но постепенно отдаем деньги. Обычная история, по большому счету. Истерия началась из-за того, что мы проиграли два матча БАТЭ со счетом 0:8. После того, как информация о нашем займе стала достоянием общественности, мне стали писать давние болельщики «Динамо»: «Как так? Мы верили тебе, а ты взял деньги у БАТЭ и обыграл «Динамо». Если честно, сильно переживаю по этому поводу.

Перед началом чемпионата об этом займе знал только Капский, я и несколько учредителей «Крумкачоў». Ни футболисты, ни тренеры не были в курсе этой ситуации. Разговоры о том, что «Крумкачы» могли играть нечестно, сильно меня задевают и расстраивают. Сейчас Сергей Николаевич Румас говорит, мол, Шунто нужно было думать перед тем, как брать в займы.



Фото: Анита Занкович, Tribuna.com

Да, мы просим помощи. Просим, чтобы нас поставили на одни рельсы с тем же «Минском» или минским «Динамо». Сейчас речь идет о земельном налоге. Мы — частный клуб, который не пользуется привилегиями, которые есть у клубов нашего города, хотя по Конституции у всех должны быть одинаковые права. Если бы нам сказали: «Вы — частная команда, не будем вам помогать, тогда платите меньше налогов». Это было бы отлично, но такого нет и в помине.

— Когда «Крумкачы» обыгрывают «Шахтер», уничтожают «Динамо», а потом без шансов сливают БАТЭ, у многих, естественно, появляются вопросы.

— К началу нашего матча на «Борисов-Арене» «Динамо» на одно очко опережало БАТЭ. Борисову нужно было обязательно побеждать, чтобы вернуться на первое место. У наших соперников был такой заряд, будто бы они вышли на матч Лиги чемпионов. В принципе, мы неплохо держались, но судьбу игры решил странный судья, назначив непонятный пенальти. На мой взгляд, он не имел права ставить «точку» в той ситуации. После матча немного поругались с Капским. Анатолий Анатольевич говорил в своем стиле: «Научи сначала своего Яшина играть против профессора Родионова, а потом пеняй на судью».

Еще один момент, я был на многих стадионах в качестве болельщика, но когда вышел из подтрибунки «Борисов-Арены», меня охватило чувство робости. Когда парни, которые год назад играли в первой-второй лиге, выходят на такой стадион против мегамотивированных футболистов БАТЭ… Тогда я ощутил, насколько велика разница между Борисовом и «Шахтером» с «Динамо».

Я не оправдываюсь, но могу сказать, что сделаем все возможное, чтобы в четвертом туре обыграть БАТЭ. Для меня это будет очень принципиальный матч. Наверное, так говорить нельзя, потому что такие слова излишне мотивируют соперника, но все прекрасно понимают, почему мы многое сделаем ради победы над Борисовом.

— Вы можете гарантировать, что в матчах с БАТЭ точно не было никакого манипулирования результатом, игры на тотализаторе?

— Абсолютно точно. Ни футболисты, ни тренеры не знали об этом займе. «Крумкачы» всегда играют честно. Что касается ставок, если бы мы были где-то замешаны, по нам бы ударили самыми первыми. Посмотрите, кого «взяли» по этому делу о «договорняках»: «Ислочь» и «Луч». Клубы, в которых многое основывается на частном капитале. Не хочу строить какие-то теории заговора, но, думаю, если бы мы были замешаны в манипулировании спортивными результатами, нас бы никто не стал жалеть. Уже говорил: никто и никогда не вызывал меня в Следственный комитет. Насколько знаю, такая же ситуация с нашими футболистами. Я уверен в своих ребятах. Ну как Иванов или Скшинецкий будут сдавать игру?

— Что вы чувствовали после поражения от БАТЭ со счетом 0:5?

— Все складывалось, как в кино. Хуже ситуации нельзя было придумать. Мы обыграли «Шахтер» и «Динамо», но без шансов слили БАТЭ.

— Почему вы решили обратиться за помощью именно к Анатолию Капскому? Почему не взяли кредит в каком-нибудь банке?

— Кредит в банке нам бы попросту не дали, потому что у «Крумкачоў» нет никаких активов. Если быть откровенным, то после нашего выхода в высшую лигу мне позвонил Анатолий Анатольевич. Мы периодически созваниваемся с ним где-то с 2009 года. Я был активным болельщиком минского «Динамо», Капский постоянно дискутировал со мной.

Так вот, в декабре прошлого года после матча с «Днепром» мне позвонил Капский. Разговорились, в конце беседы он сказал: «Вы молодцы, очень классные ребята. Если будет совсем аховая ситуация, набирай. Может, дадим в долг тысяч сто на ваше развитие, но потом эти деньги придется вернуть». Сначала несерьезно отнесся к его словам. Ну как я приду к Капскому и скажу: «Анатолий Анатольевич, дайте 100−150 тысяч?» Правда, как говорит Сергей Сафарьян, сделал засечку на полях.

Зимой начался нездоровый гон в нашу сторону. Начала поступать информация из Могилева, мол, «Днепр» очень хочет, чтобы мы скрутились, а они заняли наше место в высшей лиге. Через СМИ меня начали дергать Сафарьян и Румас, поэтому мы не могли никого подписать. Ситуация становилась все более напряженной. Тогда я вспомнил тот разговор с Капским. Позвонил ему: «Честно говоря, совсем тяжковато. Помните ту нашу беседу? Сейчас нам бы очень пригодились эти деньги». Пообещал лично вернуть БАТЭ 150 тысяч, если, не дай Бог, «Крумкачы» обанкротятся. Брал всю ответственность на себя. Остальные учредители узнали о займе примерно через две недели.

— Как вы решились на такой шаг? 150 тысяч долларов — это очень солидные деньги.

— Я очень хотел играть в высшей лиге! Рассчитал, что, в принципе, мы должны заработать эту сумму. У меня были какие-то свои сбережения. Плюс к началу чемпионата подписали контракт с «Крыніцай». Мне казалось, что вернуть эти деньги к концу года вполне реально. Обращаясь к Анатолию Анатольевичу, понимал, что сейчас не самая благоприятная финансовая ситуация в стране, но мы должны вылезти. В голове были мысли, что у нас хорошая команда, хороший тренер, мы будем играть в интересный футбол. Думал, что по ходу сезона найду рекламных партнеров и расширю состав компаньонов. В принципе, так оно и получилось, но этого все равно не хватило.



Фото: Анита Занкович, Tribuna.com

— Можете объяснить, как себя чувствует человек, живущий с долгом в 150 тысяч долларов?

— Конечно, хреново, но у меня есть команда, которая имеет определенную ценность. Что такое «Крумкачы»? Раскрученный бренд и права на футболистов. В нынешнем межсезонье нам предлагали продать нескольких игроков. За них давали по 25−30 тысяч долларов, но отпускать их не хотелось. Я очень люблю этих футболистов и хочу, чтобы они играли за «Крумкачы». Речь идет о двух игроках, без которых я бы сильно приуныл.

— Всех мучает вопрос, как зарабатывает Денис Шунто, если может взять в долг такую сумму.

— Сейчас все свое время я трачу на работу с «Крумкачамі». У меня есть некоторые источники заработка, которые приносят мне доход.

— Это игра на ставках?

— Нет, это не ставки.

— В конце прошлого года Анатолий Капский в СМИ намекнул, что БАТЭ помогал новичкам высшей лиги. Вы сказали, что речь шла исключительно о консультациях. Почему тогда решили слукавить?

— Я воспринял этот вопрос от журналиста так: «БАТЭ финансирует ваш клуб?» В очередной раз скажу: тогда мы взяли займ у борисовчан. Если я дам вам в долг 500 долларов, это же не значит, что я вас финансирую. Воспринимал вопрос именно в таком ключе. Если смотреть на ситуацию сейчас, получается, что я слукавил. Конечно, мне не хотелось, чтобы эта информация стала достоянием общественности. После окончания сезона я засыпал только с одной мыслью: «Как отдать деньги БАТЭ?» Понимал всю хреновость ситуации. Сейчас мы вернули борисовчанам 35 тысяч долларов. Еще 15 вернем в апреле. Уверен, за год полностью решим этот вопрос.

— Сергей Румас говорит, что именно АБФФ попросила руководство БАТЭ пойти навстречу «Крумкачам».

— Он говорит, что без АБФФ «Крумкачы» в прошлом году снялись бы с чемпионата. Может быть, он имел в виду сложную финансовую ситуацию, в которую мы попали в первой лиге. Тогда у нас действительно были большие проблемы, мы не могли даже заплатить налоги. Правда, в прошлом году ничего подобного не было. Да, сейчас Сергей Сафарьян и Сергей Румас оказали существенную помощь в диалоге с БАТЭ, который в какое-то время зашел в тупик.

Знаете, меня интересует другой вопрос. Сейчас в Беларуси три проблемных клуба: «Днепр», «Нафтан» и «Крумкачы». Вы знаете что-нибудь о «Днепре» или «Нафтане»? Сколько и кому они должны? Это никого не интересует, все следят за «Крумкачамі».

— Вы же сами понимаете, почему к «Крумкачам» приковано столько внимания.

— Конечно, но, допустим, мне интересно, почему «Нафтан» так долго не пускали в высшую лигу, сколько, когда и кому клуб задолжал.

— Не так давно состав учредителей «Крумкачоў» расширился. Ваши новые компаньоны знали о долгах клуба?

— Конечно. Когда мы разговаривали, я обрисовал им всю картину. Отдал им часть своей доли взамен на привлеченные в клуб деньги. Сегодня у меня 50,1% акций. Это полностью меня устраивает.

— После недавних новостей «Крумкачам» стало тяжело искать новых партнеров?

— Очень, но не скажу, что у нас стало меньше партнерских соглашений. В нынешнем сезоне доходов от рекламы станет даже больше. В прошлом году мы начинали чемпионат только с «Крыніцай» и «Куфарам». Потом к ним добавились ZTE, Canyon и Prestigio. В общем, все будет хорошо.

— Каким будет бюджет «Крумкачоў» в нынешнем сезоне?

— 450 тысяч долларов плюс 150 тысяч, которые должны БАТЭ. Рассчитываем на сумму около 600 тысяч долларов. Пока знаем, откуда возьмем бОльшую часть денег. У нас есть партнерские контракты с «Крыніцай», Canyon, Prestigio, VPLab, ведутся переговоры с рядом других фирм.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Это где-то 60% клубного бюджета, а где взять остальную сумму?

— Мы постоянно ищем источники дохода. Надеемся на хорошее выступление в чемпионате и увеличение интереса к нам в ходе сезона. В крайнем случае будем закрывать бюджет силами учредителей или искать покупателей для лидеров команды.

— Вы допускаете мысль, что «Крумкачы» могут стать банкротом?

— Вообще нет таких мыслей. «Крумкачы» — мой клуб, поэтому в случае банкротства все его долги станут моими. Зачем мне это? Очень скрупулезно отношусь ко всему. Вероятность, что «Крумкачы» станут банкротом, равна нулю.

— Говорят, зимой вы ездили искать потенциальных инвесторов в страны Западной Европы. Это правда?

— Правда, но там не было ничего интересного. По электронной переписке и телефонным разговорам потенциальные инвесторы казались серьезными людьми. Встретились с ними в Париже. Пообщались, но условия, которые нам предложили, были совсем несерьезными. Эти люди хотели больше поиметь с «Крумкачоў», чем дать нам. Их интересовали наши активы, которых у нас попросту нет.

— Вы когда-нибудь думали о том, чтобы продать свою часть акций клуба?

— А какая доля ФК БАТЭ лично у Капского?

— Ее нет.

— Ну вот, все может быть. Можно управлять клубом, не имея доли в его уставном фонде. Мне уже поступали такие предложения, но не было веры людям, которые это предлагали. Впервые ко мне обратились, когда мы только начинали играть в первой лиге. В позапрошлом году за несколько туров до конца чемпионата в первой лиге в Минск приезжал один человек, но мы не договорились. Был интерес и прошлой зимой.

— В прошлом году вы планировали получить доход от попадания в еврокубки?

— Прекрасно понимал, что клубу с самым маленьким в лиге бюджетом будет очень сложно туда пробиться, хотя все могло сложиться иначе. Видно, где-то не доработал и я, и тренерский штаб, и футболисты. Нужно было пахать с удвоенной энергией, а не отдыхать. Сейчас речь о караоке и прочих вещах, которые имели место в ходе сезона. У нас были мастера, которые ночью после матча ходили отдыхать. Даже если ты не пьешь, то все равно сбиваешь режим. Это не скажется в каком-то конкретном матче, а вылезет где-то на дистанции. В черной колонке «Прессбола» писали, что после победы над «Шахтером» «Крумкачы» голивудили, а через пять дней прибили «Динамо».

— Кстати, вас сильно зацепило недавнее высказывание Сергея Щегриковича, мол, «Слуцк» и «Крумкачы» разделяет пропасть?

— Где-то я понимаю его логику, ведь в межсезонье «Слуцк» едет на сборы в Турцию, а мы в Тихиничи. В «Слуцке» платят больше и в полном размере, а в данный момент я думаю, где найти хотя бы половину денег для ребят. С другой стороны, когда Щегрикович играл в «Крумкачах», он жил дома. Если он говорит, что условия проживания и питания в слуцком общежитии лучше, чем у него дома, стоит задуматься. Нашим ребятам-минчанам нравится жить дома и готовиться к матчам самостоятельно. У каждого уже выработалась собственная система подготовки. Что ж, надеюсь, лучшие условия «Слуцка» помогут Сергею лучше выступить в чемпионате. Может, когда-нибудь он достигнет такого уровня, что я снова приглашу его в «Крумкачы».

— Давайте закругляться. Чему вас научил первый сезон в высшей лиге?

— Я начал по-другому относиться к своему времени. Стал многое планировать и выделять главное. Кстати, начал пользоваться ежедневником. У меня все расписано буквально по минутам. Очень бесит, когда планы срываются. Хм, что еще? Прошлый сезон научил не брать деньги в долг (смеется). До этого никогда не просил взаймы. Ощущается сильный дискомфорт, когда берешь чужие деньги и понимаешь, что их нужно вернуть. Не привык к такому внутреннему психологическому давлению.

— Со стороны кажется, что в клубе не все радужно. «Крумкачы» — это по-прежнему сказка?

— Клуб разрастается, все потихонечку меняется, но мы не перестаем быть особенными. Я чувствую это. Конечно, нас немного придавила «беларуская рэчаіснасць». Золушка попала из сказки в реальный мир, но, по большому счету, ничего не изменилось. Мы все такие же открытые и добрые ребята, которые любят футбол и хотят побеждать. У нас много энергии, которая вот-вот вырвется на свободу. Рано или поздно мы все равно станем чемпионами Беларуси с «Крумкачамі». Это моя цель. Мне не столько хочется сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Просто есть огромное желание стать лучшим в Беларуси.