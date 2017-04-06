Итоги недели: встреча президентов, взрыв в Питере и удар по Сирии /

Главные события уходящей недели в студии радио Sputnik Беларусь обсудили политический эксперт Александр Шпаковский, руководитель агентства Sputnik Беларусь Андрей Качура и ведущий радио Вячеслав Шарапов.

Обсуждение в студии собеседники начали с соболезнований по поводу взрыва на станциях метро в Санкт-Петербурге, который показал удивительную сплоченность жителей города перед общей трагедией и при этом не повлиял на встречу лидеров России и Беларуси, оказавшуюся максимально результативной.

"От этой встречи многое зависело, все с надеждой ждали, что развязка будет найдена. С одной стороны, хорошо, что пришли к консенсусу, но с другой стороны, тревожно, что вопрос консенсуса необходимо выносить вопрос на уровень президентов двух стран, то есть на техническом уровне вопрос почему-то не решался, и это вселяет определенную тревогу за судьбу нашей интеграции", — отметил Шпаковский.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Газовые договоренности России и Беларуси: ясности пока нет

По мнению политолога, в таких ситуациях, в первую очередь, должно срабатывать право и международные договоры, а не только личные взаимоотношения президентов двух стран. Пока же все происходит "в ручном управлении", сошлись во мнении собеседники.

В свою очередь, Вячеслав Шарапов отметил, что "ручным управлением" со стороны президента США Дональда Трампа можно назвать и авиаудар американских томагавков по сирийской авиабазе Шайрат.

"В любом случае, это политика, направленная на ослабление других центров силы и сдерживания, в том числе, России. И Трамп, и любая другая администрация будут вести свою политику ровно таким образом, каким будет позволять российская сторона. Но в любом случае, это не дружественная политика", — сказал Шпаковский.

"Впервые со времен Карибского кризиса появилась опасность прямого столкновения военнослужащих двух супердержав — США и России, и это, на мой взгляд, самое опасное", — добавил Качура.

В продолжение разговора о международной политике собеседники в студии обратили внимание на резолюцию Европарламента по действиям белорусских властей в отношении участников несанкционированной акции протеста на "День воли" 25 марта.

"Ранее Евросоюз высказал свою обеспокоенность по поводу 25 числа. Что касается Европарламента, то эта по сути дела, это не самая влиятельная политическая структура в системе власти Евросоюза. Для нас главное, чтобы за этим не последовала реанимация санкций и ограничений в отношении нашей страны. Пока я прогнозирую, что этого не произойдет", — высказал свою точку зрения Шпаковский.

"При этом нужно сделать вывод о том, что профилактическую работу надо активнее организовывать. Такие возможности у наших милиционеров тоже есть. И думаю, будут использоваться более часто", — добавил Качура.

Полную версию беседы с руководителем агентства Sputnik Беларусь Андреем Качурой и политическим экспертом Александром Шпаковским слушайте на радио Sputnik Беларусь.