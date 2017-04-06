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Итоги недели: встреча президентов, взрыв в Питере и удар по Сирии
07.04.2017 19:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Главные события уходящей недели в студии радио Sputnik Беларусь обсудили политический эксперт Александр Шпаковский, руководитель агентства Sputnik Беларусь Андрей Качура и ведущий радио Вячеслав Шарапов.
Обсуждение в студии собеседники начали с соболезнований по поводу взрыва на станциях метро в Санкт-Петербурге, который показал удивительную сплоченность жителей города перед общей трагедией и при этом не повлиял на встречу лидеров России и Беларуси, оказавшуюся максимально результативной.
"От этой встречи многое зависело, все с надеждой ждали, что развязка будет найдена. С одной стороны, хорошо, что пришли к консенсусу, но с другой стороны, тревожно, что вопрос консенсуса необходимо выносить вопрос на уровень президентов двух стран, то есть на техническом уровне вопрос почему-то не решался, и это вселяет определенную тревогу за судьбу нашей интеграции", — отметил Шпаковский.
© Sputnik/ Александр Кривошеев
По мнению политолога, в таких ситуациях, в первую очередь, должно срабатывать право и международные договоры, а не только личные взаимоотношения президентов двух стран. Пока же все происходит "в ручном управлении", сошлись во мнении собеседники.
В свою очередь, Вячеслав Шарапов отметил, что "ручным управлением" со стороны президента США Дональда Трампа можно назвать и авиаудар американских томагавков по сирийской авиабазе Шайрат.
"В любом случае, это политика, направленная на ослабление других центров силы и сдерживания, в том числе, России. И Трамп, и любая другая администрация будут вести свою политику ровно таким образом, каким будет позволять российская сторона. Но в любом случае, это не дружественная политика", — сказал Шпаковский.
"Впервые со времен Карибского кризиса появилась опасность прямого столкновения военнослужащих двух супердержав — США и России, и это, на мой взгляд, самое опасное", — добавил Качура.
В продолжение разговора о международной политике собеседники в студии обратили внимание на
"Ранее Евросоюз высказал свою обеспокоенность по поводу 25 числа. Что касается Европарламента, то эта по сути дела, это не самая влиятельная политическая структура в системе власти Евросоюза. Для нас главное, чтобы за этим не последовала реанимация санкций и ограничений в отношении нашей страны. Пока я прогнозирую, что этого не произойдет", — высказал свою точку зрения Шпаковский.
"При этом нужно сделать вывод о том, что профилактическую работу надо активнее организовывать. Такие возможности у наших милиционеров тоже есть. И думаю, будут использоваться более часто", — добавил Качура.
Полную версию беседы с руководителем агентства Sputnik Беларусь Андреем Качурой и политическим экспертом Александром Шпаковским слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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