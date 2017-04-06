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"Это действует". Автомобилисты Могилева начали масштабную кампанию за хорошие дороги
Автомобилисты Могилева начали масштабную кампанию за хорошие дороги в городе. От публикаций разбитых ямами дорог и улиц, утопающих в грязи, перешли к действиям: снимают
Жители частного сектора страдали не меньше, чем подвески машин практически в центре города: из-за растаявшего снега не заасфальтированные участки развезло так, что приходилось либо ползать едва ли не по заборам, либо носить сменку — резиновые сапоги.
Автомобилисты не дождались обещанного результата и решили обратить внимание коммунальников на ямы в стратегически важных местах — на основных улицах. Так дефекты асфальта на улице Островского на вечер
— Всех беспокоит проблема дорожного покрытия в нашем городе и нашей стране. Дороги очень плохие. По этой улице мы ездим каждый день. Мы платим дорожный налог, но дорог практически нет — яма на яме. Несмотря на это, тут еще установили искусственную неровность. Пусть бы асфальтом, который дорожники потратили на «лежачего полицейского», залатали дорогу, — сказали герои видеоролика.
И решили обратить внимание на проблему по-своему: засыпали ямы землей и «посадили» цветы. То же самое сделали и
После этого автомобилисты пошли еще дальше и начали собирать подписи, чтобы подать обращение в горисполком. По их мнению, власти не прилагают дотаточно усилий к тому, чтобы максимально оперативно и качественно избавить улицы Могилев от ям, а владельцев авто — от неизбежных поломок из-за «дырявых» дорог.
— Мы платим налог, но не видим результата — ровных дорог, — объяснил представитель
Маршрутчики уже рассказывали чиновникам, милиции, что разбитая первая полоса для них — это не только дорогостоящий ремонт машины, но и штрафы за нарушение, ведь пассажирский транспорт должен передвигаться по крайней полосе. А штрафы, в свою очередь, — прямой путь к лишению работы: оператор и ГАИ жестко наказывают перевозчиков за несоблюдение правил, в том числе снимают с маршрута на несколько дней.
Илья Полонников уверен, что только активная позиция поможет что-то изменить. Подписи представители движения «За дороги Могилев» продолжают собирать — их уже несколько сотен.
Горисполком
Судя по цифрам, дороже всего обойдется текущий ямочный ремонт. Залатать 25 тыс. кв. м ям будет стоить бюджету 801,5 тыс. рублей.
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Владельцы авто просят чиновником собраться за круглым столом, чтобы вместе решить проблему.
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