Автомобилисты Могилева начали масштабную кампанию за хорошие дороги в городе. От публикаций разбитых ямами дорог и улиц, утопающих в грязи, перешли к действиям: снимают провокационные ролики и собирают подписи для обращения к чиновникам. «Если будем сидеть на диване, ничего не изменится, а так маленькими шажками придем к каким то изменениям», — убежден один из активистов Илья Полонников.



На плохое состояние дорог в городе после зимы начали жаловаться уже в марте , когда окончательно сошел снег. Судя по снимкам, которые возмущенные автомобилисты выкладывали в соцсетях, некоторые дороги больше напоминали поле боя: яма на яме.

Жители частного сектора страдали не меньше, чем подвески машин практически в центре города: из-за растаявшего снега не заасфальтированные участки развезло так, что приходилось либо ползать едва ли не по заборам, либо носить сменку — резиновые сапоги.



Улица Пролетарская. Фото: Юлия Калынюк. vk.com/ilovemogilev

Власти пообещали , что с 15 марта в городе начнется полномасштабный ремонт дорог. Приоритет такой: сначала — ремонт основных магистралей и дорог, по которым курсирует городской общественный транспорт. На втором этапе — дворовые территории.

Автомобилисты не дождались обещанного результата и решили обратить внимание коммунальников на ямы в стратегически важных местах — на основных улицах. Так дефекты асфальта на улице Островского на вечер превратились в «клумбы» .

— Всех беспокоит проблема дорожного покрытия в нашем городе и нашей стране. Дороги очень плохие. По этой улице мы ездим каждый день. Мы платим дорожный налог, но дорог практически нет — яма на яме. Несмотря на это, тут еще установили искусственную неровность. Пусть бы асфальтом, который дорожники потратили на «лежачего полицейского», залатали дорогу, — сказали герои видеоролика.

И решили обратить внимание на проблему по-своему: засыпали ямы землей и «посадили» цветы. То же самое сделали и на улице Большой Чаусской . Метод оказался действенным: буквально на следующие же дни после опубликования роликов ямы залатали и на Островского, и на Чаусской.



Улица Н. Островского.



Улица Б. Чаусская.

После этого автомобилисты пошли еще дальше и начали собирать подписи, чтобы подать обращение в горисполком. По их мнению, власти не прилагают дотаточно усилий к тому, чтобы максимально оперативно и качественно избавить улицы Могилев от ям, а владельцев авто — от неизбежных поломок из-за «дырявых» дорог.



Фото: Денис Хмель, vk.com/za_dorogi_mogilev

— Мы платим налог, но не видим результата — ровных дорог, — объяснил представитель движения «За дороги Могилев» Илья Полонников. — Мы хотим также инициировать проведение круглого стола с участием руководства города, сотрудников ГАИ, простых водителей и водителей маршруток, чтобы вместе решить проблему.

Маршрутчики уже рассказывали чиновникам, милиции, что разбитая первая полоса для них — это не только дорогостоящий ремонт машины, но и штрафы за нарушение, ведь пассажирский транспорт должен передвигаться по крайней полосе. А штрафы, в свою очередь, — прямой путь к лишению работы: оператор и ГАИ жестко наказывают перевозчиков за несоблюдение правил, в том числе снимают с маршрута на несколько дней.

Илья Полонников уверен, что только активная позиция поможет что-то изменить. Подписи представители движения «За дороги Могилев» продолжают собирать — их уже несколько сотен.

Горисполком решил выделить в этом году на ремонт дорог и дворовых территорий около 2 млн рублей. Список дорог и объем работ разместили на сайте комитета. Правда, сроки выполнения не указаны, как и объем работ на некоторых улицах, зато есть их стоимость. В списке — улицы, которые ждет покрытие выравнивающего слоя, подсыпка асфальтогранулянтом, поверхностная обработка, ремонт тротуаров и пешеходных дорожек и др. Итог — почти 3 млн рублей, точнее — 2,779 миллиона вместо запланированных «около двух».

Судя по цифрам, дороже всего обойдется текущий ямочный ремонт. Залатать 25 тыс. кв. м ям будет стоить бюджету 801,5 тыс. рублей.