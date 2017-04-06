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Форвард "Тампы" стал самым результативным россиянином в НХЛ за последние пять лет
Форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров, забросивший шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто" (4:1), стал самым результативным российским игроком лиги с 2012 года.
Шайба Кучерова позволила "Тампе" обыграть "Торонто" и сохранить шансы на получение последней путевки в плей-офф. Для российского форварда она стала 39-й в сезоне, и он вышел на второе место в списке снайперов, уступая только лидеру "Питтсбурга" Сидни Кросби (43).
По системе "гол плюс пас" в активе Никиты 82 очка и шестое место в сводном рейтинге бомбардиров.
В сезоне-2011/12 нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин по итогам регулярного чемпионата был лучшим в НХЛ со 109 очками в активе. Позднее самым результативным из россиян становился Александр Овечкин - 81 очко в сезоне-2014/15, сообщает
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Форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров, забросивший шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто" (4:1), стал самым...
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