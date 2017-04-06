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БАТЭ представит официальный гимн клуба на белорусском языке

07.04.2017 20:30 — Разное | Tut.by  
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Перед воскресным поединком БАТЭ и «Минска» (начало игры в 17.00) состоится презентация гимна футбольного клуба БАТЭ, сообщает официальный сайт борисовчан. Эта песня на белорусском языке о клубе, Борисове и Борисовщине.


Фото: fcbate.by

Автором слов стал Леонид Дранько-Майсюк, музыки — Саймон Новски, исполнителем — известнейший певец, солист ансамбля «Белорусские песняры» Валерий Дайнеко, который лично представит эту композицию на лучшем стадионе страны 9 апреля.

В клубе БАТЭ надеются, что болельщикам гимн понравится и его исполнение трибунами превратится в традиционный ритуал перед домашними матчами «желто-синих».

— Давайте споем вместе уже перед первой в нынешнем году на «Борисов-Арене» чемпионатной игрой парней Александра Ермаковича! Для этого при входе на стадион каждому будет вручен флаер с текстом! — говорится в сообщении на официальном сайте ФК БАТЭ.

Там же выложена аудиозапись с фрагментом песни.

 
Теги: Минск
 
 
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Перед воскресным поединком БАТЭ и "Минска" состоится презентация гимна футбольного клуба БАТЭ. Эта песня на белорусском языке о клубе, Борисове и Борисовщине.

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