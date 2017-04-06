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Европарламент хочет знать, не расходуется ли его помощь Беларуси на строительство АЭС

07.04.2017 21:23 — Разное | Ежедневник  
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Европарламент хочет знать, не расходуется ли его помощь Беларуси на строительство АЭС

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Европарламент, осудивший ответ белорусских и российских властей на прошедшие в этих странах протесты, выразил озабоченность в связи с тем, что помощь ЕС Республике Беларусь может использоваться при финансировании строительства БелАЭС в Островце.

Как сообщает DELFI, в  принятой резолюции европарламентарии призвали Еврокомиссию оценить, соблюдаются при строительстве БелАЭС высшие стандарты безопасности, а также не станет ли помощь ЕС в виде кредитов Европейского инвестиционного банка одним из источников финансирования этой станции.

Члены ЕП попросили оценить, не противоречит ли эта помощь санкциям ЕС, применяемым в отношении России. АЭС в Островце строит российская госкорпорация ядерной электроэнергии "Росатом", проект финансируется российским правительством. Станция строится всего в 20 км от белорусско-литовской границы и в 50 км от столицы Литвы – Вильнюса.

Литовское правительство утверждает, что БелАЭС строится в нарушение правил безопасности, оно также беспокоится о том, что станция может осложнить синхронизацию ЛЭП Балтийских стран с Западной Европой. Беларусь же утверждает, что станция строится при соблюдении требований безопасности. На БелАЭС будет оборудовано два реактора мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, а второй – в 2020. По сообщению белорусского министерства энергетики, в прошлом году было проведено работ на 512 млн долларов, в этом году их стоимость может вырасти до 580 млн долларов. Кредит в 10 млрд долларов на строительство станции в ноябре 2011 года предоставила Россия.


 
 
 
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Европарламент, осудивший ответ белорусских и российских властей на прошедшие в этих странах протесты, выразил озабоченность в связи с тем, что помощь ЕС...

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