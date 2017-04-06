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Европарламент хочет знать, не расходуется ли его помощь Беларуси на строительство АЭС
07.04.2017 21:23 — Разное | Ежедневник
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Европарламент, осудивший ответ белорусских и российских властей на прошедшие в этих странах протесты, выразил озабоченность в связи с тем, что помощь ЕС Республике Беларусь может использоваться при финансировании строительства БелАЭС в Островце.
Как сообщает
Литовское правительство утверждает, что БелАЭС строится в нарушение правил безопасности, оно также беспокоится о том, что станция может осложнить синхронизацию ЛЭП Балтийских стран с Западной Европой. Беларусь же утверждает, что станция строится при соблюдении требований безопасности. На БелАЭС будет оборудовано два реактора мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, а второй – в 2020. По сообщению белорусского министерства энергетики, в прошлом году было проведено работ на 512 млн долларов, в этом году их стоимость может вырасти до 580 млн долларов. Кредит в 10 млрд долларов на строительство станции в ноябре 2011 года предоставила Россия.
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Европарламент, осудивший ответ белорусских и российских властей на прошедшие в этих странах протесты, выразил озабоченность в связи с тем, что помощь ЕС...
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